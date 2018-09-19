威嚇媒體 蔡政府怕什麼

2018年09月19日 07:23 中國時報 胡幼偉

政府要管制假新聞，先拿媒體開刀，甚至要考慮修《國安法》因應。這種作法在觀念和手段上都既不合時宜，也犯了大錯。

首先，所謂假新聞的製造或散布，在這個網際網路盛行的時代，早就不是傳統媒體或網路媒體才有可能參與的。網路時代人人都是媒體，只要手機在手，任何人都可以基於不同的目的，去製作、散播某些有特定目的的訊息，現有的幾個大型的社群媒體平台更是訊息快速傳播的載具。

在新傳播科技時代，如何維護公共資訊空間的秩序早已不是媒體的責任而已，而是應該像維護交通安全一樣，是所有用路人的共同責任才對。所以，只針對媒體開刀，根本是昧於事實的錯誤診斷，光靠媒體自制，也不會有全面改善的作用。

既然說假新聞的控制是全民共同的責任，或者可以說是網路時代中的一種公民素養。那麼，政府、媒體和民眾應該如何各盡其責，把假新聞對社會的傷害減到最低程度？

首先，政府最不需要過度緊張。現在，各級政府及各部會裡早就有輿情監看的例行作業，年輕一點的公務員更是熟悉網路作業模式。某單位一旦發現與自己部門有關的不實訊息，不管是誰製作的，即時舉證駁斥或澄清就是了。按理說，一則假新聞愈是聳動，部會的澄清會愈積極，各媒體也一定會報導政府的澄清內容，這則假新聞也就不足為懼了。所以，蔡總統最近好像特別擔心假新聞會傷害政府，這很奇怪，妳不會即時澄清嗎？怕什麼？

媒體方面，做好新聞查證是本份，也是例行作業程序。除非媒體自願成為政治打手，否則，不需要政府威嚇，正派經營的媒體早已建立新聞品管，甚至同業間的自律機制。為了不讓媒體懷疑政府維護新聞自由的決心，也不要讓新聞工作者有寒蟬效應。政府頂多只要提醒媒體，要強化新聞查證工作即可。此外，大家要了解，記者或編輯是人不是神，在處理新聞時，要做到的是「善盡查證責任」，而不是永遠不能有任何錯誤。所以，用假新聞議題威嚇重罰媒體，除非背後有黨同伐異的政治考量，否則，只會引發更多有關新聞自由的爭論。

最後，也是最重要的，所有網路使用者應該共同遵守、監看，並維護網路中的資訊傳播秩序。沒有人想被假新聞欺騙或利用，也沒有人想被貼上故意散播假訊息的不道德標籤。因此，大家應該共同提高製作、接觸及傳播訊息的社會責任。尤其當我們突然接觸到特別離奇的、聳動的或與常識判斷不符的資訊時，應該去查證一下訊息的真假程度。

在這個資訊甚多的網路時代中，花點時間對可疑的訊息做交叉比對，甚至直接做詢問，都不是難事。就好像現在全民對電話詐騙已建立共同防護意識一樣，對假新聞只要民眾多一份機敏與共同的社會責任意識，就不會讓假新聞危害社會或國家安全。（作者為中國文化大學新聞系教授）

(中國時報)