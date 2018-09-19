Google大神讓謊言現形

2018年09月19日 07:23 中國時報 彭蕙仙

駐大阪辦事處處長蘇啟誠自縊身亡令人不捨。一位資深外交官，在長官召開災後檢討會議前夕，竟以這樣的方式結束生命，外交部當然必須給家屬和外界一個說明。可惜的是，在真相尚未完全釐清之際，包括總統蔡英文在內的民進黨要員都已定調蘇啟誠的死因有二，一是網路的酸言酸語，二是來自大陸的假新聞。

在關西水災期間，台灣網友絕大多數都是將箭頭指向駐日代表謝長廷，應該沒有多少人會要蘇啟誠負責。其實外交部只要調出那段時間主要社群網路的貼文、留言，就可以查得很清楚，實在不必以訛傳訛。

其次，所謂的大陸假新聞，是指媒體報導9月5日大陸派遣15輛大巴士進關西機場接人一事，台灣旅客抱怨為什麼大陸可以接人，台灣的駐日代表處卻什麼動作也沒有？引發的不滿造成大阪辦事處莫大的壓力。綠營甚至刻意將這個壓力與蘇啟誠的死連結。

不過，蔡英文「對岸的假新聞」的說法不完全正確。首先，當天大陸的巴士確實沒有進到關西機場裡頭接人；其二，其他國家的旅客乘坐機場的交通工具分散離開機場後，多自行前往其他城市，而日本方面應大陸的請求，將陸客集中載運到泉佐野市，再從那裡搭乘大陸安排的15輛大巴前往大阪或新大阪，這是事實；第三，台灣的駐日代表處沒有因應的接人安排，這也是事實。

當然，誠如謝長廷所說，當時除了大陸，其他國家都沒有派巴士去接該國的旅客，因此駐日代表處也不見得一定要這麼做。當然，「做了會更好，人民會有感」。但不能因為自己沒做，就說大陸接人一事都是假新聞。

陸巴沒有進關西機場，但是卻提早在出了機場聯絡道之後的泉佐野市等候接陸客，且有30多位台灣旅客順便搭上了陸巴回到市區。這些都有民眾以及影片可以佐證，民進黨怎麼可以故意一股腦地以假新聞帶過呢？

再說，當時部分媒體報導台灣旅客一定要先承認自己是中國人才能上巴士，後來經實際搭乘陸巴的台客澄清根本沒這回事。這個新聞才是假新聞吧！

此外，颱風來襲當天駐大阪辦事處還得接待屏東縣長潘孟安率領的訪問團，這則真新聞後來被撤下，理由為何，不問可知，就是民進黨政府心虛！

民進黨自知在關西事件中，包括謝長廷的言行與潘孟安的不速之旅，乃至於外交人事安排，都可能有問題，於是立即把網友和大陸假新聞推上火線，以便「帶風向」。謊話多說幾遍就會變成真的，這是民進黨的伎倆，更是其信仰。但這次事關人命，相關人等宜秉持公義良知，因為舉頭三尺有神明，也有Google啊！

（作者為資深媒體人）

(中國時報)