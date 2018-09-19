2018年09月19日 07:23 中國時報 潘家鑫

面對年底選戰倒數時刻，蔡英文總統多次在輔選場合痛批假新聞，並動員黨政、國安、親綠媒體、學界、網軍嚴打假新聞，不禁令人懷疑執政黨已打不出選戰「實招」，端不出「牛肉」，反而發起「虛擬戰」？

根據親綠媒體引述民進黨黨政人士的說法，黨內近日最在意的「假新聞」之一，是日本燕子颱風期間「中國派車進關西機場接出該國旅客」，並認定是來自對岸的「謠言」。

這名黨政人士的說法，應該是根據台灣事實查核中心TFC，適時配合做成的調查報告，委託日本事實查核推廣協會向關西機場方面詢問，報告指出由「中國派車」的報導是「錯誤」的。

雖然有新聞學者在臉書上對於TFC調查很滿意地表示：「只要願意耐心查證事實，終可找到缺少的拼圖。」但TFC的結論，事實上和颱風之後幾天，一些觀光旅遊臉書粉絲頁的說法大致相同，一位資深媒體人針對TFC結論表示：「所以說中國旅客有特別安排的專車，載運離開關西機場，是可以成立的。」另也有自稱關西機場的華航人員臉書貼文，補上最後的「拼圖」：之所以有那麼多、上千位中國籍遊客擠在關西機場，是因為他們的航空公司未取消航班所致，安排專車接駁出來也是合理的。

就新聞處理流程而言，災難事件剛發生時各式各樣消息雜亂，一定會有錯誤的消息流出，需要不斷更新、修正才能呈現出事件的真實面貌，所謂「真理愈辯愈明」，要打擊假新聞，應該是需要更多關於事實的報導，而不是限制民眾使用臉書，動輒關閉使用者帳號，或是用威嚇、祭出罰則的手段造成寒蟬效應。

如此看來，以TFC而言，它的功能不過是多了一個網路新聞來源罷了。就像最近很多人轉貼的國際圖書館協會聯盟IFLA打假新聞檢查表「#從我開始終止假新聞」，共有9個項目，第1項就是「想想來源：看看這個網站的動機和內容」。

但很可議的是，親綠網軍雖引用了這個檢查表來「帶風向」，卻略過了IFLA上個月公布關於假新聞的聲明，重申捍衛言論自由與訊息獲取自由的立場，直接打臉民進黨，並特別強調：「假新聞」的概念愈來愈多被用作老式新聞審查制度的新藉口，這個術語的濫用衝擊言論自由，限制新媒體的發展，因此呼籲各國政府：避免制定限制訊息獲取自由和言論自由的法律，特別是那些定義寬泛、模糊，針對「假新聞」的「禁令」；確保網路平台監管不會制定限制言論自由的措施；而當提及「假新聞」時，應表現出克制，從而避免將其作為合法化審查制度的藉口。（作者為文化大學廣告系助理教授）

(中國時報)