四季 新舊交替 霍普琴音穿古今

2018年09月19日 07:23 中國時報 趙靜瑜 ／專訪 ／專訪

傳奇小提琴大師丹尼爾‧霍普昨（18）晚首度率領蘇黎世室內樂團訪台，演出韋瓦第《四季》小提琴協奏曲和當代作曲家馬克斯‧李希特創作的《重譜韋瓦第四季》，晶瑩的音符迴響在音樂廳內，全場掌聲不斷。霍普表示，他從小就演奏《四季》，至今逾千場，「兩首《四季》並置，我想表現樂曲由舊到新的過程。」

加電子樂搖滾 延續歷史

由中信文教基金會主辦的新舞臺藝術節，接連推出強檔節目，這場別開生面的音樂會即是其中之一。霍普表示，他不認為他把韋瓦第的《四季》加入電子音樂或是搖滾是一種跨界或混搭，「我認為這就像是把古蹟外面加上精美的框，是歷史的延續，從古到今，這也更能顯現韋瓦第《四季》的珍貴。」

45歲的霍普出生於猶太家庭，父母親因為遠離德國迫害放棄家產，遠到南非生活，霍普也在南非出生成長，後因父親發表反對種族隔離政策被迫流放，一家人到了倫敦。母親為了謀生，找到了20世紀小提琴名師曼紐因經紀人的工作，霍普就在音樂的環境下成長。

曼紐因經常與俄國大提琴家羅斯托波維奇、印度國寶音樂家拉維香卡等知名音樂家交流，霍普從小看在眼裡，眼界寬闊。不到30歲，霍普成為德知名「美藝三重奏」最後一任團員，親炙鋼琴大師普萊斯勒，室內樂技巧精進，現則擔任蘇黎世室內樂團音樂總監。

音樂改變心靈 展開對話

霍普表示，音樂可以超越文化差異，就像超越宗教和種族一樣，「但我不相信音樂可以改變世界。」即使霍普認為如此，音樂仍可療癒人們，改善自閉症，沒有一個元素可以像音樂一樣如此深入人們靈魂。」霍普認為，他相信音樂可以改變每一個人的心靈世界，透過音樂自省，展開對話，「只要願意對話，就會對這個世界有所幫助。」

音樂會結束後，樂迷掌聲不斷，霍普與蘇黎世室內樂團接連安可了包括韋瓦第《雙小提琴協奏曲》選段、寇特‧威爾《九月的歌》、葛利格《霍爾堡組曲》以及布拉姆斯《催眠曲》等，氣氛嗨到最高點。

(中國時報)