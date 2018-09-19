大師超隨興 小提琴演奏西塔琴曲

小提琴家丹尼爾‧霍普席地而坐，用小提琴演出印度西塔琴大師香卡的音樂，全場樂迷為之傾倒。(中國信託文教基金會提供)

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中國時報
／台北報導

蘇黎世室內樂團音樂總監丹尼爾‧霍普不只是小提琴名家，也身兼暢銷書作家、廣播主持人等，身分多元，這次訪台兩天快閃，他特別準備「琴音狂想─小提琴與名家們的產地」講座，跟與談人師大音樂學博士蔡永凱分享自己的音樂之路；講到開心之處他還席地而坐，親自用小提琴示範演奏印度西塔琴大師拉維‧香卡當初和他的恩師曼紐因合作過的曲目，也讓現場樂迷大開眼界。

霍普表示，曼紐因就像他的「音樂祖父」，「是一個超隨興的人。」由於霍普的母親是曼紐因的經紀人，曼紐因看到霍普深具音樂天分，欽點他同台演出，當年霍普才11歲，之後兩人陸續合奏至少60場。霍普說，他印象很深的是一場在德國的戶外音樂會，「我拉琴拉得汗流浹背，想趁間奏30秒休息一下，音樂會上當指揮的曼紐因竟然衝過來，湊到我耳邊糾正我的指法，當時台下有3、4千人啊！」

主辦單位中信文教基金會特別去奇美博物館商借3把市值近2億台幣身價的名琴，讓「琴癡」丹尼爾‧霍普品賞，這幾把琴果真驚豔全場，連霍普都難以抵擋名琴魅力，一時技癢現場試拉，調皮的大師還作勢要把名琴「外帶」回家，逗得樂迷哈哈大笑。

整場導聆深入淺出，粉絲非常過癮，也感受到大師隨和的一面，西湖國小資優班邱鴻麟老師特別把課堂拉到講座，拓展學生視野；一路當「名琴保鑣」的奇美博物館杜建宏顧問也認為，這場講座非常有意義，「一定要將珍貴內容分享給館內800多名志工，實在太難得。」

(中國時報)

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