循環建築荷蘭館 將重現后里

2018年09月19日 07:23 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

台灣第一座循環建築「荷蘭館」即將座落在台中花博，荷蘭貿易暨投資辦事處結合荷蘭材料供應商、建築師、銀行、中央及地方政府，並與台糖及台灣研究機構合作。未來「荷蘭館」拆除後，將在台中后里森林園區重新建成另一棟建築，形成可拆可建的循環建築。

荷蘭貿易暨投資辦事處昨召開記者會表示，這座「荷蘭館」內，以循環經濟為概念，設備上租借節能的氣動梭電梯外，建造方式採沒有焊接的鋼材組合方式，以木榫取代釘子。

在內部結構上，「荷蘭館」內的地板、門、家具的木料，均取自1949年興建的高雄駁二大勇砂糖倉庫，使用的木材原本是倉庫屋頂桁架，這次被相中重新被「荷蘭館」取用，台糖在這過程中，盡量以不破壞木榫結構，讓未來拆下後，還能繼續作為建材。

此次，荷蘭貿易暨投資辦事處促成荷蘭4大大型企業結合，在荷蘭館的屋頂塗料採用可防水、高反射科技隔熱，讓室內降溫5度，減少空調用電；建材上則噴上粉體塗料，能保護建材、延長重複使用壽命，並達到零廢棄。室內地毯是全世界第一塊可回收地毯，室外架設太陽能板路燈。

「荷蘭館」在明年花博落幕後，荷蘭辦事處將與台糖合作，重新運用荷蘭館建材建成另一棟建築，落腳台中后里森林園區附近的月眉糖廠。

除在取材及建材等費盡心思外，還邀請台灣營建研究院，記錄並公開所有建材資訊，讓建築物成為暫時存在建材的建材銀行，之後會發表《落實循環營建白皮書：以荷蘭國家館為例》。

荷蘭駐台代表紀維德表示，荷蘭將在2050年轉型成零廢棄物的循環經濟，阿梅爾市（Almere）預定在2022年舉行世界園藝博覽會，希望先達成零廢棄物目標，因此荷蘭政府協助阿梅爾市參加台中花博，以循環經濟為主題之一，打造台灣第一座循環建築。

(中國時報)