裸舞少女須知 藝穗節即刻重演

台北藝穗節今年首度舉辦「即刻重演」活動，讓新生代團體的作品再度演出，主辦單位北藝中心總監王孟超（後排右三）表示，這能保持創作者的熱度，也讓錯過的觀眾有機會欣賞。圖為18日記者會，台北市文化局長鍾永豐（後排左三）與入選團隊合影。（李欣恬攝）

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中國時報
／台北報導

在網路不普及的年代，青年男女如何取得戀愛知識？答案是靠著坊間出版的小書和雜誌。新生代編舞家蘇品文，以一本民國73年出版的《少女須知》為創作靈感，編創同名舞作，並卸下身上衣物，以裸體獨舞，展現女性身體的純粹狀態，在今年台北藝穗節獲得「藝穗原創精神獎」，將在本周末再度重演。

今年台北藝穗節首度舉辦「即刻重演」活動，從參與的118組團隊中，挑選出5組別具特色作品，並安排再次演出，主辦單位北藝中心總監王孟超表示，這樣子的作法，可讓新生代表演者「打鐵趁熱」，「有好作品，馬上重演，維持作品的熱度，也讓沒能看到的觀眾，有機會欣賞。」

蘇品文出生於1985年，畢業於北藝大舞創所，她表示，在尋找靈感的時候，偶然看到這本書，覺得很新奇，打開來都是舊時代人的感情觀點、對男女生交往的一些守則和知識，例如：「如何合宜化妝」、「他不想結婚，妳該怎麼辦」等單元。

蘇品文表示，「我問媽媽，在民國73年的她，是否也會閱讀這種書？媽媽告訴我，她們那年代的人，真的就是靠這種方式取得生活、戀愛的知識，也因此我在翻閱這本書的時候，更覺得親切感，更理解上一代人的生活。」

《少女須知》儼然就是一本時代新女性的養成手冊，蘇品文也在舞作裡表現書中談論的行為舉止和內容，昨（18）日記者會上，她演出其中片段，只見她頭頂一本書，保持優雅姿態，在蕭邦夜曲的陪襯下，煮完一杯咖啡。

同樣獲選「即刻重演」的節目，還有白淑麗加工出口區《不要叫我禿頭女高音，叫我禿頭女高音》，導演白任翔表示，這部作品重現劇作家尤金歐涅斯科經典。同時還有新生一號劇團《超即興誘惑再誘惑》、認真練舞中《新女性生理使用會》，以及即使我們生無可戀《沒關係，白洞只是理論上存在而已》等作，演出將於9月20日至23日舉行，地點在台北水源劇場。

(中國時報)

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