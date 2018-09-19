秀蘭瑪雅中秋晚會吸百萬

秀蘭瑪雅（右起）、安苡葳、王瑞霞等日前在苗栗中秋晚會開唱。

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中國時報
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秀蘭瑪雅以獨特的R&B唱腔唱出台語歌的新意。

中秋節將屆，金曲歌后秀蘭瑪雅已開始跑遍全台參加中秋晚會，9月粗估至少接下6場活動邀約，吸金近百萬，她表示在中秋晚會上會特別獻唱〈月夜愁〉、〈批〉，並提到〈批〉是把許志安的經典歌〈上弦月〉改編成台語版，「最適合中秋的氣氛，讓觀眾聽了更有過節的感覺。」

秀蘭瑪雅將中秋佳節的時光與歌迷分享，只能忍痛犧牲回家過節的機會，「今年沒辦法陪家人，幾乎都在工作。」她日前與王瑞霞、安苡葳（大芭比）在苗栗中秋晚會合唱〈台三線的月光〉，經紀人表示此曲原唱是黃妃、王瑞霞及秀蘭瑪雅，不過當天黃妃因為有工作無法到場，由大芭比代唱，黃妃看完她們演唱的影片後還氣憤地說：「為什麼我不能來，好想一起唱喔。」

驚豔陶喆〈望春風〉

曾入圍過16次金曲台語歌后的秀蘭瑪雅，以獨特的R&B唱腔把台語歌唱出新意，她憶起在發行第2張專輯前，無意間聽到陶喆的〈望春風〉，令她十分驚豔，「原來台語歌轉音可以唱的不一樣，不用這麼平，還可以有靈魂樂的感覺。」

因此她開始聽西洋歌曲，並學習瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）的唱法，「我覺得她的轉音是適合我的，可以學得來。」她也找出自己特色，如今有許多阿公、阿嬤粉絲告訴她：「我們就是愛妳的怪腔怪調、臭乳呆。」

(中國時報)

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