吳宗憲不憂交棒《玩很大》

KID（左起）、製作人湯宗霖、吳宗憲和小鬼昨拿著電視台頒發的證書慶祝節目入圍金鐘獎。

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中國時報
報導林彥君

吳宗憲、KID、黃鴻升（小鬼）18日出席三立電視金鐘分享會，他們主持的《綜藝玩很大》今年入圍金鐘益智及實境節目獎、益智及實境節目主持人獎2項，吳宗憲對連莊拿下金鐘獎深感信心：「台灣外景節目馬首是瞻就是《玩很大》。」

《玩很大》主持新血小鬼希望加入後成為吉祥物，「節目滿操的，是個震撼教育，誰說偶像有包袱，只有拚命沒有別的。」一番話讓KID忍不住虧小鬼：「他才錄2集就哭了！」KID透露入圍名單公布後，前女友許維恩有傳訊息：「恭喜喔。」吳宗憲則表示今年不會走紅毯，對2位搭檔有信心：「如果有一天我不在了，靠你們頂這片天。」

卜學亮秉持初衷

近日張菲的《綜藝菲常讚》、曾國城的《金牌大健諜》接連傳出收攤，吳宗憲認為：「長江後浪推前浪，不是後浪氣勢強，而是前浪已上岸。」他認為張菲平常喜歡玩飛機模型，生活閒雲野鶴，雖節目喊停，但他生活無虞，「他心裡老早也是不願意，已經可以了。」

今年三立還有卜學亮主持的《在台灣的故事》入圍生活風格節目主持人獎，李天怡主持的《世界的教室和你想的不一樣》也入圍人文紀實節目獎及人文紀實節目主持人獎。卜學亮請節目製作人代念感言表示：「得知入圍那一刻，我正搭飛機前往北京，是小燕姊第一個傳簡訊關心我，很遺憾節目沒有入圍，《在台灣的故事》19年，一直秉持初衷。」

(中國時報)

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