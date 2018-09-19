葡萄不憤怒 學霸樂團來台開唱

「葡萄不憤怒」首度訪台即辦售票演唱會。

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中國時報
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大陸樂團「葡萄不憤怒」曾在超過500個樂團中脫穎而出、拿下2017迷笛校園樂團大賽總冠軍，多年來累積超過百場LIVE演出，2016年更成為第一個登上北京工人體育館演出的學生樂團，每每出場都需要出動保全人員架起舞台護城河，受樂迷狂熱愛戴的程度被媒體封為「颱瘋級龐克樂團」，成軍5年的他們，今年終於宣布推出首張專輯《十田品》。

葡萄不憤怒由4位平均年齡22歲、目前就讀大學及研究所的大男生組成，主唱李學臻（小臻）15歲起開始寫歌，2013年成立葡萄不憤怒，他們帶著自己編曲的歌曲，哪有邀請就去哪裡唱，一路唱到2016年小臻大學畢業，於北京賽區拿到第1名後，便以學生樂團身分與搖滾樂壇前輩，包括Beyond黃家強等人唱進在工體舉辦的「搖滾30年」盛會。

19日門票開賣

他們不僅在音樂上拿冠軍，4個團員都是學霸，除了貝斯手趙璇淳（三鹿）念的是音樂本科系，鼓手陳勃翰（脖子）念建築，主唱小臻念礦業開採，而吉他手余子牛（牛兒）念的是石油探勘，雖主修理工科也能玩龐克搖滾。

不少台灣聽眾對於葡萄不憤怒感到陌生，但他們將成為第一個以新人之姿首訪台灣，便舉辦售票演唱會的團體。葡萄不憤怒11月17日將在台北Legacy開唱，門票19日在大市集交易網啟售。

(中國時報)

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