胡瓜教謹慎胡釋安撇緋聞

胡釋安（右）和葉慈毓昨分享拍攝公視新戲的趣事。

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中國時報
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胡釋安（左）和陳語謙到韓國玩，一起去做汗蒸幕。（取材自IG）

胡瓜23歲的兒子胡釋安（安安）出道不到半年，主演的新戲《20之後》還沒播就先爆戀情。他18日與同劇演員、伊林娛樂藝人葉慈毓受訪，對於日前被爆和網路正妹陳語謙同遊宜蘭和韓國，還大方Po牽手照及在韓國汗蒸幕親密合照，疑戀愛中。他老神在在，淡定說：「現在單身，她就是比較熟的好朋友。」也誇她「很不錯，是好女孩」。

陳語謙客串《20之後》，曾與同樣客串的胡瓜同台，當時胡瓜也見過。安安表示，2、3年前透過國中朋友認識陳語謙，8月是一群人去韓國玩，汗蒸幕是沐浴前的合照，照片中牽的是另一個朋友。他喜歡女生類型是長髮甜美女生，身高不用嬌小，隨後轉頭問葉慈毓：「妳身高多少？」她說170公分，他秒回「太高了」，又笑虧葉慈毓個性太Man。

和小禎當鄰居

安安入行後，有心理準備會被關注感情，胡瓜昨提點他「謹慎回答」，將來會認愛？他說：「要看交往程度，爸爸對這方面也不太干涉。」胡瓜提醒他要熱愛這行才會做得持久、不要遲到、有機會就要認真做，他說快從爸爸家搬出來，將和姊姊小禎在信義區當樓上樓下鄰居。

他在新劇中演暖男，葉慈毓也認證，她曾因哭戲哭不出來很自責，他默默走近在她背上拍3下，讓她暖到瞬間暴哭。

(中國時報)

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