Lara洗鴛鴦浴 不敢往下瞄

2018年09月19日 07:23 中國時報 徐桐炘 報導

Lara首次演出電影就有「大尺度」裸露戲。

歌手梁心頤（Lara）首登大銀幕主演電影《明日之星》，大膽與片中飾演男友的黃柏鈞洗鴛鴦浴，昨釋出花絮，吸睛指數爆表，只見Lara在浴缸中彷彿全裸，但其實她做足防護措施，身穿小可愛和短褲，反倒是黃柏鈞只有一條緊身內褲，Lara表示因太害羞，根本不敢偷瞄往下看。

導演梁妍熙盼透過片中男女主角的肢體接觸，拍出情感的糾葛和唯美，但Lara笑說：「真的滿尷尬的，演出前特別為這場重點戲試戲，因為肢體太親密，然後台詞也不多，所以動作非常重要。」2人還因害怕被熱水燙到，在狹小空間靠得更緊，直到Lara被環抱住，才化解些許尷尬，幸好這場袒裎相見的戲很快順利拍完。

夢過對手戲演員

Lara飾演愛上有婦之夫的腹黑心機女，表示過足戲癮，因為現實中未曾遇過類似的情節。拍戲時是否會因情感太投入而假戲真作？她表示片中男主角路斯明、黃柏鈞在現實生活中都有小孩，「兩位都很帥身材也很好，但無法對『爸爸』等級的人下手。」

不過Lara夢過對手戲演員，她表示就像戀愛時會夢見當時男友，「感覺就是日有所思、夜有所夢。」不過她強調，殺青之後就不會亂夢到不該夢的，否則會有罪惡感。目前單身的Lara把專注力都放在工作事業，她也公開喊話：「希望有好的劇本和作品找上門，想挑戰更多角色的極限。」該片於10月19日上映。

(中國時報)