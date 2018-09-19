王若琳從戀愛中找靈感

2018年09月19日 07:23 中國時報 陶福媛 報導

王若琳佩戴CALVIN KLEIN腕表，搭黑色Comme Des Garcons黑色禮服拍攝時尚，分享她的新專輯《摩登悲劇》中的愛情故事。（服裝／團團提供、JOJ PHOTO攝）

CALVIN KLEIN Seduce引誘系列不鏽鋼女表，8100元。（CALVIN KLEIN提供）

CALVIN KLEIN minimal系列玫瑰金米蘭鍊帶女表，9800元。（CALVIN KLEIN提供）

CALVIN KLEIN Classic Too系列腕表，5400元。（CALVIN KLEIN提供）

CALVIN KLEIN Seduce引誘系列玫瑰金女表，1萬200元。（CALVIN KLEIN提供）

才女創作型歌手王若琳今年滿30歲，以發行第5張原創專輯的方式慶祝自己的「而立之年」，她在專輯中分享了不同階段的愛情故事，有她暗戀的老師、有她在21歲的初戀，也有她夢裡想像中的逃婚場景。

18歲曾遇渣男

「我18歲時，還遇到一個渣男。」王若琳笑說，這個渣男搞劈腿、鬧失聯，失蹤很久之後突然打電話給她，但一開口就是借錢，「我不承認那是一場戀愛，不會為渣男寫歌，更不會列入我的戀愛史中。」言語中流露了她的敢愛敢恨。

王若琳的初戀在21歲時，兩人因吵架而分手。她為初戀對象寫了兩首歌，一是〈夏天〉，一是〈現在人生無憂無慮了因為我終於上電視了〉，悲傷中帶有一絲的甜蜜，她形容就像是雨後清徹的天空，既純真又浪漫；至於在歌詞中「一起不睡到天亮」的夏日初戀男友現在如何？王若琳笑說，已好久沒見到他了，但從旁得知他現在過得很好，為他開心。

鼓勵年輕女孩多談戀愛

王若琳自認她的戀愛史很豐富，每一段感情都讓她更加成長，人生更加豐富，且都成為她創作的靈感來源，她希望能以三十歲輕熟女的「前輩」身分，鼓勵年輕女孩多談戀愛，就算不幸遇到渣男，也不要對愛情失望。這回王若琳受邀進棚拍攝CALVIN KLEIN腕表的時尚單元，搭配Comme Des Garcons的服裝，一反昔日「怪怪美少女」的形象，展現清純優雅的一面。她笑說，她很少穿這麼優雅正經的服裝，能與平日的搞怪形象平衡一下，也是新鮮有趣的體驗。

(中國時報)