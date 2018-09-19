桃園購物中心周年慶開打

2018年09月19日 07:23 中國時報 石欣蒨 報導

台茂購物中心周年慶，28日限定LANCOME超輕盈素顏防護組，原價5446元，特價3330元，限量30組。（台茂購物中心提供）

桃園統領廣場10月3日正式重新開幕，打造甚具日本表參道風格全新面貌，引進28個桃園獨家品牌。（統領廣場提供）

中壢大江購物中心30日前推「天天5%回饋金」餐飲優惠，當日於餐廳單筆消費滿千，即贈50元e現金。（中壢大江購物中心提供）

桃園購物中心間戰爭愈打愈激烈。台茂購物中心率先推出周年慶優惠，全館滿千送百之餘，再多送百元餐飲抵用券，更首推4波實用卡友禮吸客，中壢大江購物中心則推滿千送逾百的e現金及二重加碼優惠，讓桃園居民不用遠赴台北掃貨，省車費之餘，還能買到更划算的下殺商品。

台茂首7天指定區加碼送

台茂購物中心27日至10月25日周慶全檔全館滿5000元送500元的特別商品券之餘，再加送百元主題餐廳券，首7天（27日至10月3日）於指定區域再有加碼滿額送優惠；若買化妝品及香氛，10月15日前單筆滿3000送300優惠，最高回饋達16.3%，沒有聯名卡也能選用「街口支付」APP付款最划算，單筆滿1500元即送150元現金。另外更首次推出每周一波的卡友禮，MORE利卡友或聯名卡友當日消費滿999元，即可換陶瓷盅、瓷盤等實用禮物，預計全檔可達8.1億元、成長5.2%的目標。

中壢大江 用餐滿額送e現金

中壢大江購物中心將於10月5日至28日祭出周年慶優惠，全檔全館滿4000元送350元e現金，化妝品、內睡衣、香氛滿3000送350，另外更推出針對大家電、健康器材、化妝品、珠寶、鐘表的超強滿額獨家加碼二重送，全檔當日買單筆滿5萬加碼贈2000，當日滿10萬元再加碼送5000、5家指定銀行再加贈2000元e現金，30日前還有用餐消費單筆滿千元即可獲得e現金5%回饋。

桃園火車站商圈的統領廣場改裝完成，將於10月3日正式重新開幕，不僅把威秀影城帶到桃園，更有28個桃園獨家品牌，包括人氣火鍋海底撈、誠品生活expo等，當中主打餐飲的樓層就占了4層，占全館40%的比例，相信將成為桃園年輕人的新聚集地，預計首年可創20億元業績、首3年更有5%的年增長。

(中國時報)