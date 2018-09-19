SUZUKI SUBARU玩快閃 試駕會展現硬底實力

2018年09月19日 07:24 中國時報 陳大任 報導

SUBARU以Forester進行Two Wheeling兩輪行進的特技演出，展現強悍硬底實力。（台灣意美汽車提供）

現在賣車不簡單，單是展示還不夠，最好能讓顧客坐上車好好體驗，甚至直接試駕，SUZUKI、SUBARU最近舉辦一連串消費者快閃體驗會，現場不僅有實車展示，為求讓消費者有更深刻的印象，甚至還有多項刺激的體驗項目。

SUZUKI將自即日起至12月2日，每周六、日都會舉辦GO UNIQUE FUN DRIVING全國戶外巡迴快閃體驗，除了展示全系列車款外，也提供試乘、試駕。上周末（15、16日）兩天在台北場舉辦「金卡納」動態繞錐操控體驗，民眾坐上由專業車手駕馭的SWIFT Sport，在場地內不斷繞錐，親身體驗其靈活的操控特性。

SUBARU也在上周末舉辦SUBARU 60周年品牌日，藉由占地寬廣的台北南港展覽館C3停車場規劃包含有SUBARU品牌展車區、All-New Forester核心科技試駕體驗區，並邀請金氏世界紀錄特技車手Russ Swift表演極限飄移秀，還有趣味十足，但也嚴苛考驗體力的台灣第十屆Palm Challenge「堅手到底 耐力手拉松」活動。

(中國時報)