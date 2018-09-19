SUZUKI SUBARU玩快閃 試駕會展現硬底實力

TAIWAN SUZUKI提供操控性能大幅升級的ALL NEW SWIFT Sport，讓民眾親身體驗其靈活操控性。（TAIWAN SUZUKI提供）

友善列印
中國時報
報導
SUBARU以Forester進行Two Wheeling兩輪行進的特技演出，展現強悍硬底實力。（台灣意美汽車提供）

現在賣車不簡單，單是展示還不夠，最好能讓顧客坐上車好好體驗，甚至直接試駕，SUZUKI、SUBARU最近舉辦一連串消費者快閃體驗會，現場不僅有實車展示，為求讓消費者有更深刻的印象，甚至還有多項刺激的體驗項目。

SUZUKI將自即日起至12月2日，每周六、日都會舉辦GO UNIQUE FUN DRIVING全國戶外巡迴快閃體驗，除了展示全系列車款外，也提供試乘、試駕。上周末（15、16日）兩天在台北場舉辦「金卡納」動態繞錐操控體驗，民眾坐上由專業車手駕馭的SWIFT Sport，在場地內不斷繞錐，親身體驗其靈活的操控特性。

SUBARU也在上周末舉辦SUBARU 60周年品牌日，藉由占地寬廣的台北南港展覽館C3停車場規劃包含有SUBARU品牌展車區、All-New Forester核心科技試駕體驗區，並邀請金氏世界紀錄特技車手Russ Swift表演極限飄移秀，還有趣味十足，但也嚴苛考驗體力的台灣第十屆Palm Challenge「堅手到底 耐力手拉松」活動。

(中國時報)

李晶晶秀美腿線條 周予天一旁忙…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。