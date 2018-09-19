秋興八首

（美聯社）

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中國時報
黃克全

秋興八首

某車廂

那是雙眼睛

但不用來凝視

某一世界太冷

唯漫漶的是沼澤的臉

醺醺然無方向的旗幡

在另一面，引向明確

引向銳利的歌

一堵斷崖迎面轟轟然而來

驚奇的是你在

單獨和群眾

你和非你，之中

在一列時間利刃的火車

觀鵝記

今晨是一次狂暴旅程

陽光焚燒遠方額頭

欒樹葉影子不斷

發出費解密碼

不測的旅程

天涯就在眼前

觀看者提供了悲劇的元素

也許這是一枚硬幣

悲劇的反面竟是喜劇

合成了世界的真象

水紋模擬了因果的路

無數的歧路令人膽戰

或同樣令人欣喜

是這樣暈眩與清醒地讓你

再度踏上一段狂暴的旅程

在這樣不動聲色的今晨

戴墨鏡的男子

在兩翼間停止飛翔

飛翔是昨天的事

棲息在全世界的荒野

他思考著

一個小小的悲哀

能抵抗整個世界麼？

鎖心已銹

進不去的是過去，和未來的錦盒

裡面收藏著什麼也沒有的秘密

一個小小的悲哀

棲息在全世界的荒原

戴墨鏡的男子，瞻望著

思考該如何抵抗整個世界

紙鎮下

壓住一條河

波濤洶湧的本質是

美的辯證

凡是洶湧的

都試圖安慰自己

免於受悲傷襲擊

洶湧的辯證

壓住那行字句

一條美麗的河

沿途捲滾著苦痛

美麗的苦痛

一條河辯證著

先顛覆自己

它用浪濤的捲滾

流成一條河

流向夕陽

流向絢爛大海的源頭

回到狂暴的寧靜

觀海

潮濤驚駭注視

僅為一次思想的投海

狂暴或溫柔

甘願或不甘願的

褐色大海

高高低低的呼喊及禁錮

深沉的不是時空

月圓如斗

無冤屈者亦掉淚

濤浪一波波撲向我

剎那間我明白那浪濤就是我

破碎也是，顫抖也是

甚至那狂喜的反面的反面也是

象山

整夜低吼著

那肉身不朽的

從五萬億年前傳來

活在虛擬的世界

我的悲傷無人看見

回不去各種聲響與溫度在皮膚挲摩的日子

我只能再虛擬另一世界

鎮夜狂奔

在無垠的天穹

我懸空如一朵美麗的雲

直到腳印拉住我

勸我不如靜默無言

如一座寬容自己所有悲與歡的山嶽

落髮記

體裁是女媧補天

內容是把水捶打成

黎明和夕暉的合體

精神是無限的

追憶與幻想

再次踏上三季一次的旅程

榛莽森林同樣的

神話再被創造

為我們擺設的儀式

那也是個祭壇

我們各自獻上自己

遠方的鹿

遠方的鹿

瞻望著更遠的凝視

那叫做蒼茫，或悔恨

一枚秋葉

如墬地的雲

破碎如昨天的諾言

妳踩著自己腳印

每個腳印都是一記鑼響

消失在震顫的餘音裡

頻頻瞻望著

遠方一隻因悲哀而神性的鹿

玲鐺草沿著山路

以非線性的時間

展開她一生無數的青春

（她望見遠方一個綁辮子的少女漸跑漸遠）

(中國時報)

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