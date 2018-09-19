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2018年09月19日 07:24 中國時報 鄧博仁 文／

跑呀跑！

我若是天空

會是個湛藍的天空

我若是個海洋

將是一望無際的大海

我寄一片青春的花瓣

也捎一點青春的味道

留給未來的我

(中國時報)