行政不中立 吹哨者錄音自保 公僕反撲

2018年09月20日 04:10 中國時報 楊佳穎 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

民進黨執政後，推動年金改革打擊公務員士氣，眼見選舉逼近，綠營高官公然利用行政資源設計對手、輔選自家人，行政不中立事件令公務員再也無法忍受，爆料事件頻傳。國民黨台北市議員參選人羅智強昨指控，屏東縣府發言人黃建嘉逼迫公務員配合選舉，「吹哨者」看不下去，錄音蒐證，提供外界了解黃的惡形惡狀，黃建嘉在2小時後請辭。

屏縣府發言人 逼公務員輔選

前促轉會副主委張天欽在內部召開祕密會議要針對國民黨新北市長參選人侯友宜，被副研究員吳佩蓉錄音舉發；昨天也有外交部人員向本報提供前駐大阪辦事處處長蘇啟誠的檢討報告，證實外交部原欲處分蘇啟誠為代罪羔羊。

為了拚選舉，民進黨官員動用行政資源，可說無所不用其極。羅智強昨與藍委柯志恩、市議員參選人游淑慧一同召開記者會，公布黃建嘉對公務員飆罵髒話，逼迫他們配合選舉，羅智強反問，「這種情形下不禁要問，國家文官體制還有救嗎？」

辱罵又恐嚇 違法濫權全都錄

黃建嘉在錄音中對著公務員嗆聲，「我現在是縣政府發言人，選舉之後一定會兼總部發言人，我很需要新聞科、新聞組的幫忙」、「…如果你覺得在今年到燈會以前，你的生活品質很重要，個人權益需要維護，我也很支持，第一看你是要歸建原單位還是離開這個地方，第二若你不喜歡被人家使喚的話，你就自己出去當老闆就好…。」

黃建嘉還說，「…你有權力可以請假，你會說這是國家給我的，但是國家也給我准或不准的權力，你可以一個禮拜周休二日這是國家給你的，但我有准或不准的權力…」、「…你們有些是專業進來的，有些是不知道怎麼進來的，有些是特權進來的，你背後透過什麼議員我都一清二楚…。」

柯志恩痛批，基層公務員需要被這樣霸凌嗎？民進黨腦子裡真的有「行政中立」4字嗎？公然違法毫不避諱，中華民國公務員體系、尊嚴及政府機關公信力已被破壞殆盡；當民進黨要砍年金時，罵這些人米蟲，要選舉時又要求這些人配合，「公務員到底欠你們民進黨欠多少？」

游淑慧認為，當促轉會錄音帶流出後，大家就質疑還有多少沒流出的錄音帶，如今看來層出不窮。羅智強也痛批，這根本就是「國家就是我家、政府就是總部！」如今一連串事件像打地鼠，天天都有濫權非法事情，文官體系已被民進黨踐踏崩解，若國家變成民進黨的家，每個政府都成為民進黨競選總部，台灣民主就沒有未來可言。

(中國時報)