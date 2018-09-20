簽署《平壤共同宣言》 兩韓承諾終戰

2018年09月20日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

北韓白頭山。（Bdpmax）

文金峰會出現重大突破！南韓總統文在寅和北韓領導人金正恩19日簽署《平壤共同宣言》，承諾消除朝鮮半島戰爭風險，共建無核和平家園，形同簽訂了「互不侵犯協定」。金正恩並將在近期訪問首爾，成為歷史上第一個訪問南韓的北韓最高領導人。為了顯示兩韓一家親，金正恩今日將親自陪同文在寅登上朝鮮民族聖山白頭山（即長白山），雙方並宣布將共同申辦2032年奧運會。

共建無核武和平家園

「第三次文金峰會」第2日，雙方單獨會談70分鐘後，在百花園國賓館簽署《919平壤共同宣言》。金正恩在共同記者會表示，「將使半島成為沒有核武、沒有核威脅的和平之地」，他強調，平壤宣言「雖然不長，卻承載著新希望…我與文總統約定，很快會到訪首爾。」文在寅則稱，「金委員長承諾，會在相關機構見證下，廢棄東倉里飛彈試驗場及發射台，寧邊核設施也將永久廢棄。自《板門店宣言》後，半島發生歷史性轉變，朝鮮民族一條心，開展和平之路」。他還稱，期待朝美對話能以本次會談成果為基礎，再次展開。

隨後，北韓人民武力部長努光鐵和南韓國防部長宋永武也在文金2人的見證下簽署了《落實板門店宣言軍事領域共識協議》。雙方協議，禁止在陸海空等一切空間採取任何敵對行為，自今年底起，從非軍事區撤走11個邊防哨站；在軍事分界線附近和黃海設立緩衝區，暫停火炮、野戰、槍擊及海上演習；邊境也將設立禁飛區，避免飛機意外衝突。青瓦台首席祕書尹永燦19日分析，韓朝發表《平壤共同宣言》，事實上形同宣布戰爭狀態結束，為韓朝互不侵犯提供了保障。

海陸空停止敵對行為

針對美國最關切的無核化進程，北韓除承諾在國際專家見證下，永久廢棄東倉里試驗場，也強調若美國尊重6月12日新加坡「川金會」共同聲明的精神，提供互惠措施，北韓也將採取永久廢棄寧邊核設施等相應措施。

南北韓並商定將爭取年內啟動東海與西海岸鐵路及公路對接計畫，待條件成熟後，重啟開城工業園區和金剛山國際觀光特別區，並商討建設西海經濟特區和東海旅遊特區。

修復離散家屬會面所

雙方並同意為解決離散家屬問題，進一步推動人道合作，修復位於金剛山的離散家屬會面所，實現書信往來和視訊會面。韓朝將積極推動醫療、體育、文藝等領域交流，平壤藝術團將於10月份訪問首爾演出，雙方還同意共同舉辦《10.4宣言》11周年與「三一運動」100周年紀念活動。

(中國時報)