蘇啟誠認有愧職守 坦然受處

2018年09月20日 04:10 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

我駐大阪辦事處處長蘇啟誠14日輕生後，政府將矛頭指向假新聞。依據蘇啟誠生前提報外交部的檢討報告，提及他未能採取適時、適切對應措施，深感有愧職守，願坦然受處。我駐紐西蘭前代表介文汲昨表示，「通常寫檢討報告，就是處分的節奏」，加上還要開檢討會，種種訊息都指向蘇確實有錯。

生前寫檢討報告 一肩扛責

爆料者向本報表示，外交部不敢也無力讓駐日代表謝長廷負責，於是讓常任文官背黑鍋，9月15日召開駐日六館處檢討會，蘇無奈，為全館同仁的前途，只能一力承擔，忿懣之下含冤而死。

爆料者並提供公文，經本報求證，內容確實無誤。

在這份電報中，大阪辦事處坦承「由於大陸籍旅客眾多，大陸駐阪人員確有派員前往泉佐野車站關切。本處未派員前往車站或港口關心國人，讓國人有感，難辭其咎。」在檢討與反省中，提及「本處欠缺高度警覺心，未即時派員前往關心、慰問致遭批評，本處將以此為教訓，今後將採取更積極、主動作為，讓國人感受到政府的關心。」

台北決定處分 蘇已被告知

電報結語明確寫道，「本處因未能及時提供滿意協助，指責本處同仁服務態度不佳，輿論趁勢大肆撻伐，嚴重損及鈞部形象及政府整體信譽，本處蘇啟誠處長未能採取適時、適切對應措施，深感有愧職守，願坦然受處。」

據悉，這份檢討報告傳回外交部後，外交部在台北已召開處分會議，蘇啟誠在輕生前已被告知，蘇就在隔天14日輕生，我駐日6個辦事處原準備至大阪辦事處召開檢討會。

前大使批謝 沒肩膀又外行

介文汲指出，要求蘇提檢討報告，外交部已先判他有罪，否則通常是先寫較為中性的「處理經過報告」。

介文汲說，謝長廷在處理此事上完全外行，一般駐外大使遇到天災時，會考慮駐館的處理人力、物資，想辦法提供，大使會先向辦事處詢問同仁是否受到波及，確認後要提醒注意天災因應，如有任何需要會即時反應，而非像謝長廷先將矛頭歸責於大阪同仁，完全沒有肩膀，長官豈能將責任推給下屬？

外交部表示，針對媒體稱掌握所謂外交部電報內文事，「不做評論」，但前已多次呼籲特定媒體自重，勿持續消費此一不幸事件，對於外界無端指控深表遺憾。

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(中國時報)