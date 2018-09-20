糗！政院算錯假新聞 算不算是假新聞

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中國時報
／台北報導

行政院統計假新聞「再增一椿」！行政院祕書長卓榮泰昨在民進黨中常會報告表示，行政院5月10日成立即時新聞澄清專區，迄今查出712則假新聞、假消息，平均1個月180則；但3個小時後，行政院「澄清」算錯了，1月起至昨日，累積各部會假新聞加昨晚更正的那一筆共729筆，「特此更正，並向各界致歉。」

為強化執政遭到抹黑的悲情效應，蔡英文總統昨在中常會表示，「我知道，最近的假新聞和謠言，把選情搞得烏煙瘴氣，讓認真的團隊受到影響」；她說，「在這裡，我要再次告訴台灣人民，好政績不怕比較，我們大家要有信心，不要被抹黑栽贓影響。」

到底有多少假新聞，讓蔡政府如此受傷害？卓榮泰昨在民進黨中常會報告表示，4個月來，行政院查出712則假新聞，平均1個月180則；但行政院澄清專區從1月累計至昨（19）日止，共有728則澄清訊息，平均1個月90餘則，與卓榮泰的統計有落差。經媒體提醒後，行政院昨晚重新修正卓榮泰的數字。

依據政院假新聞澄清專區統計，共有728件，其中經濟部包辦130件，行政院本部有40件、國發會有42件、涉及空汙的環保署有33件、涉及年改的國防部有32件、涉及年改跟國教的教育部有42件、天下第一大部內政部有39件，就算全是假新聞，1到9月平均1個月也不到百件，卓榮泰何以在中常會說每月平均180則，行政院誇大假新聞數量，自己也製造了一則假新聞。

(中國時報)

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