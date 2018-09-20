新聞透視－陸維拉墊背 謝絕對不會有錯

2018年09月20日 04:10 中國時報 陳建瑜

民進黨要推託過錯，以往最愛用「馬維拉」做墊背，民進黨怎麼可能有錯？一切都是馬英九的錯。駐日代表謝長廷怎麼可能有錯？從他昨日召開的記者會來看，一切都是大陸的錯，「陸維拉」就是謝長廷的墊背。

對於關西風災所衍生的一連串事件，包括大阪辦事處蘇啟誠輕生，謝長廷首先將矛頭指向假新聞，尤其在大陸是否派車一事，他認為「無限上綱是假新聞」；然而，倘若謝長廷或外交部能在第一時間主動向關西機場，或透過日本政府管道查證，並向國人說明，假新聞會一發不可收拾嗎？

風災當天傳出有人半夜12點半向大阪辦事處打緊急救難電話，要求辦事處替他在神戶訂房，外交部第一時間證實接到，並要求駐處嚴肅檢討。如今謝長廷卻說「還在查」，並強調，緊急電話是應用在車禍等急救事件，而不是找旅館。如果還在查，為何外交部要求大阪辦事處檢討？什麼樣的緊急事件可以撥打求救電話，實在很難事先規範，如果以生命安全為重，外交部就不應限制撥打前提。

再者，發生風災第一時間，謝長廷面對媒體時還說，「大阪不屬於我」，甚至還有綠營人士放話「最大問題在大阪辦事處」，卻不見政府大動作出面澄清。如今蘇啟誠輕生後，謝長廷才說「我有督導責任」，並認為館處橫向聯繫不足的制度面問題，這是犧牲一位處長以後，謝長廷才有的認知嗎？

謝長廷說要為蘇啟誠討回清白，但若真如此，為何蘇啟誠會被先要求寫檢討報告？是誰要求蘇寫檢討報告？甚至在報告中，蘇已坦然認錯。在公務體系待過的人都知道，會寫檢討報告就是被認為已有過錯，下一步就等處分，謝長廷現在說要為蘇討公道，實在太矯情，若真要幫蘇啟誠討回公道，就請外交部公布真相。

政壇歷練多年的謝長廷說現在不想談進退，怪東怪西，怪完大陸後，就沒有一句反省自己的話，像這樣的主官還能如何能服眾，統御駐日六館處？蔡政府不處理，台灣對日工作只能放著擺爛了。

(中國時報)