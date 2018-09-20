新聞幕後－難道不符朕意就是假新聞

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中國時報

行政院為了製造假新聞侵入台灣的風聲鶴戾效果，祕書長卓榮泰昨在民進黨中常報告時端出驚人數字，平均每個月有180則假新聞，儘管事後澄清，但可見是欲以此合理化《國安法》、《通保法》修法的必要。但台灣真的每月平均有上百件假新聞？檢視政院對所謂「假新聞」回應，都在「解釋問題」，而不在「解決問題」，有負賴揆實事求是的精神。

檢討「假新聞」，首先要定義何謂「假新聞」及誰能判斷「假新聞」。政院即時新聞澄清專區中，並不是件件都是憑空杜撰的內容，多半是與政策相關，充其量算是「不合我意」的新聞，但是行政院看不下去，硬是要所屬各部會勞師動眾，即時澄清，為的只是「糾察」媒體的角度，把可受公評的事物改為符合朕意的角度，問題是公務員成天澄清假新聞，還要不要辦正事？

以政院的能源政策為例，備受工商界質疑，因此經濟部高居「假新聞」澄清榜首，729件假新聞中，貢獻度超過17％，共有130則澄清，其他部會涉及軍公教年改、轉型正義、勞工權益者，相關部會也都有件數不等的澄清稿。能源政策受民眾關注，有不少學者專家提供看法供政策參考，但是經濟部「落落長」的澄清稿，竟然帶著情緒反問「是核四不夠，還要新蓋核五？」簡直是要找人吵架，公務員耗費精神的結果，卻激怒更多的人，得不到溝通的效果。

九合一選舉在即，蔡政府全力拉抬選情，要塑造並非執政不佳，而是遭抹黑，其實不難理解，但如果打假新聞真要動用國安手段、棄司法而不用，將造成台灣得之不易的民主人權、言論自由大倒退，如果政黨再輪替，這種極端手端將使民進黨自食惡果、作繭自縛。

(中國時報)

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