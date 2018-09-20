對外放話 中立公正蕩然無存 選擇性打壓 中選會東廠化

2018年09月20日 04:10 中國時報 鄭 舲

號稱「獨立機關」的促轉會，因前副主委張天欽密謀當選戰打手，「轉型正義」蕩然無存，成了「現代東廠」。但隨著張天欽辭職，「張天欽們」及東廠卻沒因此消失，反而最近看到拒收「以核養綠」公投補件、堅稱再點收就違法卻提不出法條依據的中選會，讓人不禁質疑，這一最該中立的機構如今也有「東廠化」危機。

拒收補件 於法無據

「以核養綠」公投9月6日送出31萬份連署書到中選會後，因擔憂部分連署書不合規定被剔除，13日再次送件到中選會。但中選會認為，二次點收就違法，堅持拒絕收件，公投領銜人黃士修因此到中選會前絕食抗議，直到昨日絕食逾140小時後因身體虛弱送醫。

就事論事，中選會主委陳英鈐引用《公投法》第13條，不僅未明定最後收件截止期限，也未明確指出不得再點收。因此，「以核養綠」補送件並無違法，中選會拒收補件反而於法無據，也難怪中選會此舉被認為具針對性，有用程序「搓掉」本案的味道。

亂貼標籤 自甘墮落

中選會近日也不僅一樁公投案有爭議，國民黨日前提3項「反空汙」公投連署書，先是內容被百般挑剔、送件過程困難重重，陳英鈐還在戶所查對完全部連署書前聲稱，國民黨的公投「高達6成大量抄寫，甚至有2％是死人連署」。讓國民黨痛批中選會「誣衊」，質疑種種作為，就是為了阻撓公投案綁年底大選。

回顧過去扁、馬政府時代或更早時期，中選會主委一職，都是提名無黨籍或不具政黨色彩的中立人士出任，如早期的黃石城，以及賴浩敏、張博雅、劉義周等人，每位都是一時之選，行事公正，無明顯黨派色彩，原因就在於中選會負責選舉業務，主委必須保持中立，才能維護選舉的公信力。

陳英鈐 親綠受質疑

但如今中選會主委陳英鈐，長期參與民進黨事務，背景明顯親綠，從被提名之始就備受外界質疑。從上任至今，外界見到中選會的做為，不是刻意放話就是貼標籤，甚至對民間公投案選擇性地汰除等，都可見到其自甘墮落成「東廠化」的事實。

事實上，以陳英鈐鮮明政治立場，能否中立公正辦好本次大選，已被外界打上問號，他對公投案的「選擇性打壓」，也讓公投本意與民意失焦，僅存充滿政治算計的操作。

(中國時報)