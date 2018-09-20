黃建嘉閃辭 藍籲潘孟安道歉說明

2018年09月20日 04:10 中國時報 林和生 、 楊佳穎 ／綜合報導 ／綜合報導

屏東縣府觀傳處長兼發言人黃建嘉（見圖，林和生攝），數月前在內部會議出言不遜、遭人踢爆，黃自承有失格局，向縣長潘孟安遞出辭呈，潘也火速批准；縣府發言人職務由祕書長邱黃肇崇兼任，觀傳處長職務則由參議高吉發接任。

屏縣府快刀止血，19日上午由邱黃肇崇出面轉述潘孟安說法指出，黃個性急、工作要求較嚴謹，但平日十分維護同仁權益，不失是好長官，惟這次因求好心切，會議發言失去應有尺度，確有檢討之處，也希望他以此做為人生學習功課，好好沉澱檢討。

國民黨屏東縣黨部痛斥，整起事件擺明是高層棄車保帥、切割救選情，黃建嘉敢如此膽大，在上班時間要求下屬配合輔選，是否有高層授意或包庇，潘孟安應立刻出面說明。

在台北召開記者會透露錄音的羅智強昨表示，是什麼環境讓黃建嘉如此囂張？不正是民進黨「用人唯奴」造成的嗎？誰敢當民進黨衝鋒打手，就能被破格重用；這也顯示政府中「吹哨者」的重要，有吳佩蓉公布錄音，才有張天欽下台；這位提供錄音網友，也讓囂張的黃建嘉辭職。

羅智強呼籲，「吹哨者」們應集結力量，勇敢錄音、公布，把這些走狗們一網打盡。

國民黨提名屏東縣長參選人蘇清泉說，參選以來一直主張清廉治縣，也包括人事任用透明化，要重建基層公務人員工作尊嚴。

(中國時報)