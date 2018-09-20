黃建嘉閃辭 藍籲潘孟安道歉說明

黃建嘉言論重點一覽表

友善列印
中國時報
／綜合報導

屏東縣府觀傳處長兼發言人黃建嘉（見圖，林和生攝），數月前在內部會議出言不遜、遭人踢爆，黃自承有失格局，向縣長潘孟安遞出辭呈，潘也火速批准；縣府發言人職務由祕書長邱黃肇崇兼任，觀傳處長職務則由參議高吉發接任。

屏縣府快刀止血，19日上午由邱黃肇崇出面轉述潘孟安說法指出，黃個性急、工作要求較嚴謹，但平日十分維護同仁權益，不失是好長官，惟這次因求好心切，會議發言失去應有尺度，確有檢討之處，也希望他以此做為人生學習功課，好好沉澱檢討。

國民黨屏東縣黨部痛斥，整起事件擺明是高層棄車保帥、切割救選情，黃建嘉敢如此膽大，在上班時間要求下屬配合輔選，是否有高層授意或包庇，潘孟安應立刻出面說明。

在台北召開記者會透露錄音的羅智強昨表示，是什麼環境讓黃建嘉如此囂張？不正是民進黨「用人唯奴」造成的嗎？誰敢當民進黨衝鋒打手，就能被破格重用；這也顯示政府中「吹哨者」的重要，有吳佩蓉公布錄音，才有張天欽下台；這位提供錄音網友，也讓囂張的黃建嘉辭職。

羅智強呼籲，「吹哨者」們應集結力量，勇敢錄音、公布，把這些走狗們一網打盡。

國民黨提名屏東縣長參選人蘇清泉說，參選以來一直主張清廉治縣，也包括人事任用透明化，要重建基層公務人員工作尊嚴。

(中國時報)

對外放話 中立公正蕩然無存 選擇… 絕食140小時 黃士修送醫

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。