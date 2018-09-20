絕食140小時 黃士修送醫

在中選會門口絕食逾140小時的黃士修（左），19日出現血壓、心跳不正常飆高，被緊急送往台大急診。（劉宗龍攝）

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中國時報
／台北報導

以核養綠公投13日補送連署書遭中選會拒絕，領銜人黃士修憤而絕食抗議，昨上午因心跳異常送醫，治療後已返家休息。另一位公投領銜人廖彥朋及新黨台北市議員參選人侯漢廷，隨後宣告將接力絕食活動，並邀更多人加入靜坐絕食。

黃士修絕食逾140小時，昨上午被發現心跳異常升高，友人叫救護車欲將他送醫，救護車與消防人員到場後，黃士修一度堅持可撐下去，拒絕送醫，但志工再測量血壓心跳，發現心跳達每分鐘110下，已達醫師建議送醫標準，最後旁人將黃士修扛上救護車，送往台大醫院治療。中選會第一時間也掌握訊息，派主祕莊國祥前往了解狀況。

接棒絕食的廖彥朋表示，黃士修送醫後狀況穩定，請民眾放心。他說，9月12日中選會承諾願意13日收件，但13日到中選會卻被拒絕，是中選會背信違法在先。廖彥朋說，依公投法，第二階段連署期限有6個月，以核養綠公投是6月底開始第二階段連署，因此在12月底前，隨時可再送件。以核養綠9月13日第二次送件，中選會都無權拒收。

廖彥朋表示，中選會不斷跳針，直說「只能點收一次，否則違法」，但卻說不出違背哪條法，而遍查《公投法》、《公投法施行細則》，甚至《行政程序法》，都沒「只能點收一次」條文。

侯漢廷則質疑，從公投提案命名、審查拖延，以總統之姿嗆聲反對以核養綠、到如今背叛收件承諾，不僅違反公投法精神、阻攔公投也違反民主價值，「如果今天舉行多項公投，都被中選會以莫名理由阻攔，還能得到人民信賴嗎？年底大選能公正嗎？」

侯漢廷強調，絕食靜坐是凸顯民進黨胡作非為最好手段。他們不衝撞、不占領、不癱瘓馬路，而是透過連署獲得民意，提出並非不合理的要求，合法靜坐絕食，僅要求政府「合法」收件。兩人也號召更多志同道合者，一起加入靜坐絕食、和平革命的行列，讓更多人知道，民進黨背離民意、終將遭受民意

反撲。

(中國時報)

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