人物側寫－提油救火 急性子衝過頭重摔

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中國時報

屏東縣政府前觀傳處長黃建嘉34歲當上縣府發言人、36歲接局處首長，官運順遂，就在於他敢衝、完全不甩外界眼光的「鬥雞」性格，但一刀兩刃，終因口快失言，落寞下台一鞠躬，告別縣府。

黃建嘉曾任電視台記者、主跑立法院路線，因此結識不少綠營立委，隨即轉職擔任幕僚，踏上政治路。2014年在潘孟安競選縣長時任競選總部發言人，頻頻站在第一線，與對手陣營對戰，他不但思路清晰，用詞更犀利，讓人印象深刻。隨著潘當選後，黃接任縣府祕書、研考處長及觀傳處長，是潘孟安團隊相當倚重的核心人物。

4年來，常見他為爭取屏東建設或化解縣府爭議，親上火線侃侃而談，甚至炮打綠營執政官員不見手軟，早已被定位成屏縣府「救援投手」，不過因多次措辭強烈得罪人，「年少得志」是許多政壇人士對他的評論。

雖然屢屢救援成功，但總有提油救火的失敗經驗，之前蔣月惠事件，黃建嘉率先跳出來譴責暴力，無奈輿論風向轉變，縣府反成眾矢之的。日前潘孟安在日本風災時赴大阪招商，事後要求外交部急撤貼文，也由黃出面直指「是擔心受假新聞之累」，卻被網民反譏「此地無銀三百兩」。

長期與黃共事的縣府員工透露，其實黃是認真做事的人，正因個性追求完美，急起來就會「六親不認」，然而就算罵人，也是對事不對人，私底下仍是可交往的朋友。

以往敢衝敢言，被視為頭號戰將，但轉換舞台當上管理階層後，卻忘了管住自己的性子與脾氣，被指傲慢、志得意滿，如今遭到反撲，乃意料中事。只不過與促轉會前副主委張天欽一樣，被公布不當發言錄音，難怪有人戲言，這年頭威力最強的不是民進黨、也不是國民黨，而是讓人一槍斃命的「錄音檔」。

(中國時報)

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