藍譏綠委 果然是側翼

國民黨籍立委19日在立院黨團總召江啟臣（左）帶領下赴總統府踢館，沒想到最後竟是民進黨團總召柯建銘（中後）「接見」，圖為柯建銘會後送藍委出總統府。（姚志平攝）

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中國時報
／台北報導

立院國民黨團10立委昨赴總統府踢館，總統府派出第一局長吳美紅接見，藍委不滿堅持等總統、副總統或祕書長出面，結果等到最後竟是民進黨團總召柯建銘與幹事長李俊俋，藍委氣憤離席。藍委說，如此坐實了這些綠委果然就是促轉會口中的「側翼」。

為抗議東廠復辟，國民黨團10立委昨由助理高舉「揪出張天欽們」等標語，浩浩蕩蕩要進總統府，不料府方僅找來局長接見。

國民黨團總召江啟臣說，前一天就發公文要來總統府拜會，總統府卻指派第一局長「想要輕率接見我們」，等待的結果竟是柯建銘出面接見，江啟臣痛批，成何體統，「這不就坐實民進黨立委是促轉會跟總統府側翼？兩位都還是司法法制委員會委員，這還是個案嗎？根本系統性崩解了！」

他質疑，促轉會9委員，至少6位坦承由總統府當時副祕書長姚人多及劉建忻推薦，代表這些人事案與總統府關係十足，根據《促轉條例》，促轉委員應由行政院長任命，立院同意，結果都是總統府的手。

總統府發言人林鶴明表示，總統、副總統和祕書長都有既定行程，因此安排負責接待外賓的第一局長，總統府對委員拜會一向歡迎，不會刻意降低層級。幕僚也曾協調副總統接見完外賓後出面接待，不料仍在協調中，委員們就因時間考量先行離開。至於柯建銘，林鶴明說，柯是聽到國民黨團有發採訪通知，主動表達可協助接待，府方認為只要循管道連繫都歡迎。

對藍委質疑總統手伸進促轉會，他說，促轉會提名由府院幕僚一起作業，目的是協調府院在相關人事徵詢步調一致，但提名權還是在政院，同意權在立院。

(中國時報)

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