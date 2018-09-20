扁拒柯見姚 傳授逆轉勝祕笈

2018年09月20日 04:10 中國時報 劉宥廷 、 郭建伸 、 楊佳穎 、 林欣儀 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市長柯文哲今天南下高雄演講，外傳會順道探望前總統陳水扁，但遭扁否決不見後，扁昨天卻見了柯的競選對手、民進黨台北市長參選人姚文智；姚表示，此行除請益外，就是要尋求扁的支持，扁也願意擔任他的選舉和未來市政最高顧問。扁也難得一見的親自送姚到門口，用行動證明力挺。

丁質疑 姚向貪腐犯請益

不過，國民黨台北市長參選人丁守中昨天直言，姚文智向貪腐犯請益、尋求做顧問，令人笑掉大牙。姚則強調，扁不會出席活動、演講、支領酬勞，甚至沒有規畫請扁在選前之夜同台，認為「有些人的質疑是想太多了」。

姚文智和政論名嘴金恆煒19日上午10點突現身扁的人文首璽住處，他們上樓進到扁家，雙方交流會談1小時左右，扁竟罕見地親自送姚等人下樓到大門口；扁還向在場媒體致謝，隨後轉身上樓，姚也喊聲「感謝總統」，扁又再次回頭揮手致意。

姚文智指出，扁在1994年台北市長選舉三足鼎立情況下獲得勝選，希望這勝選經驗，可以在這次選舉剩2個多月，能不斷給予經驗傳承；且扁曾是台北史上最好市長，創下綠色執政品質保障，因此要汲取扁的主張。

扁親送 足見重視及支持

金恆煒表示，扁昔日就不斷鼓勵姚文智出來參選市長，這次向扁請益，其中很重要是扁很少會送客人到大門口，扁親送姚足以見得，扁相當重視也全力支持。

金說，扁強調北市不能輸，北市若輸，將是民進黨的重挫，這仗要好好打，而且贏的可能性非常大，阿扁向來都是逆轉勝，逆轉勝的仗他最會打。而確實2周前的「新勇哥物語」就評析過姚的選情，認為在台北談政見、理念，不是不重要，應該說不是輸贏的重大關鍵，並指阿扁選過台北市長，應該會知道逆轉勝的策略！

適宜否 中監將進行評估

扁在新勇哥物語提及，黨中央輔選列車主打「百工百業挺改革」，他也不認為對整體選情有多大幫助，因為百工百業不是不清楚蔡政府做了很多改革，而是還有其他問題被減分，總的來說，加分、減分，減分、加分，甚至減分還多於加分呢！？最終提醒想要逆轉勝，來問扁就對了。

至於陳水扁擔任姚文智的顧問，是否已違反保外就醫「四不原則」？台中監獄昨保守表示，將會進行了解，進一步做評估、處理。

(中國時報)