黃文玲嗆段宜康 不賠錢就吞曲棍球

2018年09月20日 04:10 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

民進黨立委段宜康2014年指控無黨籍彰化縣長候選人黃文玲與國民黨候選人林滄敏共用金主，遭黃控告違反《選罷法》「意圖使人不當選」，高院判決段應賠黃20萬元，並於臉書刊登道歉啟事1天。不過，段宜康至今未賠款、道歉，黃文玲昨協同律師及弱勢團體到段宜康國會辦公室踢館，要段不還錢就吞曲棍球。

段宜康也曾指控擔任曲棍球協會理事長的林滄敏詐領補助款500萬元，並揚言指控若非事實，就公開吞曲棍球。林事後反告段，最高法院判段敗訴，需賠償100萬元、登報道歉與刪除臉書PO文。

黃文玲原為台聯立委，2014年參選彰化縣長後遭台聯開除黨籍，段宜康當時在臉書爆料黃文玲和國民黨候選人林滄敏「共用」同一金主蕭景田。

黃文玲表示，8月8日判決確定，到現在已經過了1個多月，段宜康仍然未還款，因此在中秋節前夕來討錢，並要將錢捐給弱勢團體，讓他們好好過一個中秋佳節。如果段宜康還是不還錢，就吞下曲棍球的中秋禮盒。

黃文玲批評段宜康為謀求同黨同派的魏明谷勝選，竟然發布假新聞影響選舉，「段宜康是製造假新聞假民調的高手，典型新潮流系的打手。」

由於立法院尚未開議，段宜康並不在立法院內。段宜康辦公室則表示，正在跟律師討論，會依照相關法律程序去走。

(中國時報)