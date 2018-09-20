新聞透視－藍綠夾擊 青年票難催 柯現隱憂

2018年09月20日 04:10 中國時報 張潼

年底選舉倒數計時，在僅剩的65天，首都市長選戰藍綠白情勢悄然變化，姚文智請出阿扁擔任最高顧問，對深綠選民具一定吸引力，支持者歸隊恐只是時間問題，加以丁守中強力固守藍營票源，若柯文哲又催不出最支持他的青年選票，連任之路，面臨嚴峻考驗。

5月白綠確定分手，台北市選戰形成柯文哲、丁守中、姚文智三足鼎立，但一直以來，柯挾著現任資源與本來就很旺盛的個人政治魅力，迫使丁姚聲勢一直難以上升。

首先，丁守中與姚文智為拉攏藍綠支持者歸隊，紛紛請出黨內重量級人士加持，或與黨籍市議員參選人合體造勢。例如丁守中找來蔣萬安同台，也陸續與吳敦義、郝龍斌、議員參選人一起現身；姚文智除了蔡英文總統的文膽姚人多協助選戰，他更直接南下高雄，獲得陳水扁力挺，同意擔任姚的選舉最高顧問。

雖然台灣選民普遍厭倦藍綠，但眼見投票日近，丁姚二人的動作，不可諱言，鞏固基本盤、拉回原本趨向柯文哲支持者的效果已出現。

加上柯文哲已不像2014年擁有民進黨的禮讓，能囊括所有綠營選票，雖然他也積極針對退休軍公教、銀髮族推出政策牛肉，包括釋出市府5萬工作機會給退休人員、擬加碼長輩使用敬老卡搭乘計程車的優惠等。不過，目前看來這些政策因備受「政策買票」抨擊，加上優惠效果有限，拉攏選票效果並不如預期。

不僅藍綠夾擊逼近，柯文哲自己也曾坦言，雖然他在青年族群擁有高支持度，但一來網路上的支持不見得都是台北市選民，二來青年投票率一向是各族群最低，這是他很大的問題。

也就是說，在不少藍綠支持者歸隊的狀況下，加上網路聲量未必能轉化成實體選票，柯文哲面臨既少掉民進黨全數選票，如又不足以引起年輕人如2014年般的投票熱情，其獲得的票數是否足以讓他成功連任，確實是一大隱憂。

(中國時報)