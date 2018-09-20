張花冠露口風 選立委戰陳明文

2018年09月20日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

任期剩3個多月，多次強調會做好做滿的嘉義縣長張花冠，19日在任內最後一次教師節大會上，表示對現行教師不同工卻同酬制度覺得「不公平」，如有機會參選當立委，她一定會提案改革，讓認真的好老師獲得較好待遇，因地方上對她規畫選立委風聲不斷，此時脫稿演出，又槓上立委陳明文選區，時機耐人尋味。

昨教師節慶祝大會上，張花冠致詞時仍有期許和抱負，先說常看到許多學校沒錢買樂器，所以就算她不當縣長，仍會「用我的力量讓學校的設備更完整」，接著說9年縣長任內發現教師不同工卻同酬很不公平，二度表示「如果有機會參選當立委的話」，她承諾一定會提案改革，讓優秀老師享有不同制度和薪水。

之前外傳中央有意安排張花冠接101大樓董座遭拒後，就有傳聞她卸任後極可能再戰嘉義山區立委，正面迎戰當初接替她選立委的陳明文，但張花冠始終對此傳聞不予理會，昨脫稿演出被視為拋風向球，也在地方政壇引發話題，尤其致詞時張花冠曾提到她對拔管案立場，指她身為民進黨員，對中央作法也不甚認同，「教育不應該這麼政治」。

嘉義縣兩個太陽之爭從去年開始延燒，還燒出性騷擾案，張花冠控告陳明文性騷擾、恐嚇，嘉義地檢署裁定不起訴後，張花冠不但聲請再議，還意有所指「頒獎手、鹹豬手與黑手是同一人嗎」，加上張花冠對縣黨部年底選舉提名早有不滿，幾度槓上黨部主委林沐惠，副縣長吳芳銘脫黨登記選縣長提出的辭呈她至今未批准，如今這番選立委言論，就算張花冠語氣不算肯定，難免讓人聯想花文鬥還有續集。

(中國時報)