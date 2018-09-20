吳敦義落淚 盼韓國瑜勝選

2018年09月20日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

為了韓國瑜，吳敦義哭了！國民黨行動中常會19日開到高雄，曾任高雄市長的國民黨主席吳敦義提及20年來高雄經濟衰退、雨後道路全坑洞時，當場不捨，直言唯獨對高雄市長選舉帶有主觀期待，盼韓國瑜高票當選，才能重振高雄繁榮。

吳敦義透露，黨主席選舉後即請韓國瑜出任高市黨部主委，當時說好給他半年時間，看看地方反應，若初選通過就代表國民黨參選高雄市長，結果不到幾個月，包括前高市議長許崑源、前立委李復興等人都說韓國瑜「愈來愈合高雄人氣口！」

「高雄是我的第二故鄉！」吳敦義哽咽說，對其他縣市長參選人都以客觀因素看待，唯獨對高雄，他有主觀期待，在國民黨還沒重新執政前，必須靠地方與大陸交往，盼韓國瑜高票當選，將高雄農產品賣出去、吸引觀光客來，重振高雄往日繁榮。

韓國瑜回首1年前剛來到高雄，坦言當時感覺自己離國民黨籍議員很遠，「彷彿姥姥不疼、舅舅不愛」，但他昨天指著簇擁在身邊的20多位議員參選人說，現在變了，「如今的國民黨團結力量大！」

韓國瑜還宣布「八不政策」強調乾淨選舉，最重要是已通令這次里長、議員、市長選舉動員只送1瓶礦泉水，其他什麼伴手禮都沒有，代表心地純潔、口袋沒錢，但像個快樂的鞋匠，要打一場理念型選戰，讓市民看到不一樣的國民黨。

(中國時報)