吳敦義落淚 盼韓國瑜勝選

友善列印
中國時報
／高雄報導

為了韓國瑜，吳敦義哭了！國民黨行動中常會19日開到高雄，曾任高雄市長的國民黨主席吳敦義提及20年來高雄經濟衰退、雨後道路全坑洞時，當場不捨，直言唯獨對高雄市長選舉帶有主觀期待，盼韓國瑜高票當選，才能重振高雄繁榮。

吳敦義透露，黨主席選舉後即請韓國瑜出任高市黨部主委，當時說好給他半年時間，看看地方反應，若初選通過就代表國民黨參選高雄市長，結果不到幾個月，包括前高市議長許崑源、前立委李復興等人都說韓國瑜「愈來愈合高雄人氣口！」

「高雄是我的第二故鄉！」吳敦義哽咽說，對其他縣市長參選人都以客觀因素看待，唯獨對高雄，他有主觀期待，在國民黨還沒重新執政前，必須靠地方與大陸交往，盼韓國瑜高票當選，將高雄農產品賣出去、吸引觀光客來，重振高雄往日繁榮。

韓國瑜回首1年前剛來到高雄，坦言當時感覺自己離國民黨籍議員很遠，「彷彿姥姥不疼、舅舅不愛」，但他昨天指著簇擁在身邊的20多位議員參選人說，現在變了，「如今的國民黨團結力量大！」

韓國瑜還宣布「八不政策」強調乾淨選舉，最重要是已通令這次里長、議員、市長選舉動員只送1瓶礦泉水，其他什麼伴手禮都沒有，代表心地純潔、口袋沒錢，但像個快樂的鞋匠，要打一場理念型選戰，讓市民看到不一樣的國民黨。

(中國時報)

喜樂島「公投反併吞」民進黨不參…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。