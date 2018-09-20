平息夫人爭議 34個譯名待喬

居禮夫人與丈夫皮埃爾．居里在實驗室工作。（新華社）

友善列印
中國時報
／台北報導
「雙語詞彙、學術名詞暨辭書資訊網」中關於「夫人」的譯名

教科書中「居禮夫人」稱呼引爭論，教育部昨表示，「雙語詞彙、學術名詞暨辭書資訊網」中，「夫人」相關譯名有34個，將全面檢視，「居禮夫人」要不要改會再討論，但像「蝴蝶夫人」是義大利知名作曲家普契尼所創歌劇之名，就沒必要改。

2個月內完成全面審譯

教育部表示，「雙語詞彙、學術名詞暨辭書資訊網」是大學、研究所用書關於學術名詞從外文翻成中文的重要依據，國家教育研究院「外國學者人名譯名審譯會」將在2個月內完成其中「夫人」相關譯名的檢視，未來審定12年國教教科書時也會以此為依據。

教育部課審大會16日審議自然科學領域課綱時，對於外國女性科學家名字，有委員認為基於性別平權，要使用當事人原名或想要用的名字，譬如「居禮夫人」，應改為「瑪麗亞·斯克沃多夫斯卡」（原名）或「瑪麗亞·斯克沃多夫斯卡-居禮」（結婚後冠夫姓的名字），獲得不少認同，但大會未進一步做成決議。

教科書中「居禮夫人」該怎麼稱呼，近日在社會上引發激烈討論。教育部17日發布新聞稿說「居禮夫人一直都是居禮夫人」，未來教科書審定仍會依此原則辦理。這被外界解讀為教育部不想將「居禮夫人」改回原名，不但府院震怒，連居禮夫人的祖國波蘭台北辦事處也發表聲明，希望台灣教科書用居禮夫人的全名。

尊重發音避用負面字眼

搞得「滿臉豆花」的教育部長葉俊榮，因此要求國教院符應新課綱落實性平教育、破除性別刻板印象，並參考國際慣用以利國際接軌，請「外國學者人名譯名審譯會」召開會議，討論「夫人」相關譯名是否要調整。

國教院語文教育及編輯中心主任林慶隆說，他們在「雙語詞彙、學術名詞暨辭書資訊網」中，以「夫人」為關鍵字去搜尋，找到34筆相關譯名，包括「居禮夫人」、「佘契爾夫人」、「黛安娜夫人」及「蝴蝶夫人」等，將請「外國學者人名譯名審譯會」重新檢視。

國教院發布的新聞稿表示，未來審議「夫人」譯名時，會在符合姓名發音以原名標準發音為準，譯名避免使用負面、不雅、拗口或歧視之字眼的原則，從各語種、各領域進行全面檢視。

(中國時報)

交通違規記點變革 罰愈高記愈多

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。