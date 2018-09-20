平息夫人爭議 34個譯名待喬

2018年09月20日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

「雙語詞彙、學術名詞暨辭書資訊網」中關於「夫人」的譯名

教科書中「居禮夫人」稱呼引爭論，教育部昨表示，「雙語詞彙、學術名詞暨辭書資訊網」中，「夫人」相關譯名有34個，將全面檢視，「居禮夫人」要不要改會再討論，但像「蝴蝶夫人」是義大利知名作曲家普契尼所創歌劇之名，就沒必要改。

2個月內完成全面審譯

教育部表示，「雙語詞彙、學術名詞暨辭書資訊網」是大學、研究所用書關於學術名詞從外文翻成中文的重要依據，國家教育研究院「外國學者人名譯名審譯會」將在2個月內完成其中「夫人」相關譯名的檢視，未來審定12年國教教科書時也會以此為依據。

教育部課審大會16日審議自然科學領域課綱時，對於外國女性科學家名字，有委員認為基於性別平權，要使用當事人原名或想要用的名字，譬如「居禮夫人」，應改為「瑪麗亞·斯克沃多夫斯卡」（原名）或「瑪麗亞·斯克沃多夫斯卡-居禮」（結婚後冠夫姓的名字），獲得不少認同，但大會未進一步做成決議。

教科書中「居禮夫人」該怎麼稱呼，近日在社會上引發激烈討論。教育部17日發布新聞稿說「居禮夫人一直都是居禮夫人」，未來教科書審定仍會依此原則辦理。這被外界解讀為教育部不想將「居禮夫人」改回原名，不但府院震怒，連居禮夫人的祖國波蘭台北辦事處也發表聲明，希望台灣教科書用居禮夫人的全名。

尊重發音避用負面字眼

搞得「滿臉豆花」的教育部長葉俊榮，因此要求國教院符應新課綱落實性平教育、破除性別刻板印象，並參考國際慣用以利國際接軌，請「外國學者人名譯名審譯會」召開會議，討論「夫人」相關譯名是否要調整。

國教院語文教育及編輯中心主任林慶隆說，他們在「雙語詞彙、學術名詞暨辭書資訊網」中，以「夫人」為關鍵字去搜尋，找到34筆相關譯名，包括「居禮夫人」、「佘契爾夫人」、「黛安娜夫人」及「蝴蝶夫人」等，將請「外國學者人名譯名審譯會」重新檢視。

國教院發布的新聞稿表示，未來審議「夫人」譯名時，會在符合姓名發音以原名標準發音為準，譯名避免使用負面、不雅、拗口或歧視之字眼的原則，從各語種、各領域進行全面檢視。

(中國時報)