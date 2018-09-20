交通違規記點變革 罰愈高記愈多

2018年09月20日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

台灣實施交通違規記點制度已久，但規則寬鬆、執行成效不彰，用路人沒有記取教訓，制度淪為虛設。據悉，交通部擬用罰款金額作為記點依據，例如罰款1200元以下記點1點、1200至2400元記2點、3600元以上記5點，1年內記點滿6點者將吊扣駕照。

交通部表示，確實有討論以罰款金額區分記點分數，違規嚴重程度與罰金通常會成正比，此案是由立委提出，已納入評估選項之一，但強調，記點制度的用意在於給駕駛警惕，而非立即性的處罰，一直犯錯才會吊照。

對運輸業而言，吊扣或吊銷駕照涉及職業駕駛人工作權，交通部表示還要與各公會、工會溝通，草案目前尚未定案，相關配套措施也還要討論。

依現行《道路交通管理處罰條例》規定，駕駛人違規將依情節輕重分別記點1至3點，6個月內記點達6點者，吊扣駕照1個月；1年內吊扣駕照2次，則吊銷其駕照。不過立委洪慈庸提案指出，現行違規記點與罰款規則各自獨立，在一般道路紅燈右轉開罰600元，記點3點，但國道上阻塞超車道行車可罰6000元，僅記點1點，違規情節輕重裁罰標準不一，建議規則修正為依罰鍰金額高低記點。

駕駛被處罰鍰1200元以下者，記1點；處罰鍰1200至2400元者，記2點；處罰鍰2400至3600元者，記3點；處罰鍰逾3600元者，記5點。汽車裝載物品違反本條例各項規定，應歸責於汽車駕駛人者，記2點。

駕駛在1年內被記滿6點，吊扣駕照1個月；2年內經吊扣駕駛執照2次，再違反本條例各項規定之一者，吊銷其駕駛執照。立委洪慈庸說，我國交通違規記點制度鬆散，容易讓違規者心存僥倖，無法有效嚇阻違規行為，歐盟研究建議違規記點時效至少應為1年以上，日本採計時效為3年、香港為5年，為加強導正國人交通安全觀念與駕駛行為，應將違規記點採計時效延長為1年。

道安會指出，每10萬人肇事死亡，台灣都是其他國家的2、3倍，反觀歐盟、美國、日本、大陸、香港、新加坡等國落實記點制，駕駛相對守法許多。

(中國時報)