觀光局長拚觀光 為百人市場砸百萬

2018年09月20日 04:10 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

巴拉圭是我國南美洲唯一的邦交國家，但南美洲來台觀光人數一年不到百人，觀光局長周永暉卻計畫10月8日搭機遠赴巴拉圭進行七天觀光交流，觀光局主祕林坤源及旅遊業者共10人隨行。兩位觀光局高階主管的商務艙機票要50萬元，兩位同仁搭乘經濟艙，則花費30萬元，若加上食宿此行恐要花百萬元，遭批浪費公帑無效益。

周永暉2016年9月上任，至今剛好滿兩年，期間已出訪12次，等於平均2個月出國一次。其中去日本多達7次，其他為大陸、英國、越南、韓國及印尼等，名義都是推廣觀光。但日本來台人次卻開始衰退，例如，今年5月日本來台人次為15萬928人，6月有13萬4146人，今年7月更減少至12萬9363人。

旅行商業公會召集人高洺塗表示，立法院開會在即，觀光局長理應出席，卻在此期間要出國，且巴拉圭來台人次不到百人，而這一趟商務艙機票更要幾十萬元，暗酸觀光局長真是「親力親為」拚觀光。周永暉現在正在東京參加旅展，他懷疑出訪巴拉圭的公文現在提出是為了蒙混過關。

台北城市大學觀光系教授李奇嶽指出，巴拉圭到台灣路途遙遠，飛機航程加上轉機就要20幾個小時，來回就要近四天，旅遊市場不易發展；且巴拉圭消費力較低，一張機票又要6、7萬元，即使開放免簽，也不可能增加多少人來台觀光。

不過，李奇嶽說，巴拉圭自然資源豐富，觀光發展得很好，雙方可以互相交流學習經驗，台灣可學習巴拉圭如何促進觀光市場。

交通部長吳宏謀表示，8月初剛上任時，看到周永暉等人要去巴拉圭出訪公文，不了解該行的宣傳觀光效益，所以沒有處理，且現在有很多事要推動，應該不會批准周前往；現在周永暉還在日本，等他回國後會再跟他談。

對於交通部官員花大錢搭商務艙，吳宏謀說，希望同仁盡量不要在機票上花太多錢，且遠赴巴拉圭宣傳，要衡量一下經費支出是否合適。

周永暉目前參加日本東京旅展，一直未接電話，簡訊也未回，截稿前無法取得回應。觀光局主祕林坤源則說，因赴巴拉圭還有一段時間，不一定會去，強調不會搭商務艙，而經濟艙大約8、9萬元，沒有到百萬元這麼多。

(中國時報)