台大新研究 防化療掉髮、治禿頭

台大醫學工程所教授林頌然（左）與博士後研究員黃文彥。（科技部提供）

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中國時報
／台北報導

癌症患者在接受化療或放射治療後，常見落髮等副作用，台灣大學醫學工程研究所教授林頌然團隊，針對基因螢光標定方法進行幹細胞的研究，經刺激幹細胞而促進組織再生，此項研究發現活化毛囊非典型幹細胞的新方向，在動物實驗上證明，可防止化療與放射治療所造成的掉髮，已獲刊登於國際期刊。

傳統認知中的生長期毛囊，其幹細胞只位於毛囊中較高位置的凸部結構處，而造成毛髮生長的細胞分裂快速的毛囊球，只含有短暫分裂細胞(Transit Amplifying Cells)，並無幹細胞存在。

而毛囊根部毛囊球內負責生長的毛基質細胞，易因化療與放射治療的傷害死亡，造成掉髮，另外也可能引起生長期的毛囊進入休止期，造成掉髮而髮量減少。

台大醫工所教授林頌然組成跨領域團隊，執行科技部跨領域研究計畫，並在科技部經費支持下，利用基因螢光標定方法，在活體中追蹤毛囊細胞的動態，發現毛囊受低劑量放射線傷害後，並未活化傳統的凸部幹細胞來修補傷害，而是啟動位於毛囊球基底部位的非典型幹細胞，來修補受化療及放射治療所造成的傷害。

林頌然研究團隊在研究發現，這些幹細胞，在12小時到36小時內，就分化成7層不同的細胞，再生了受損的毛囊球；此外，研究團隊也發現局部注射Wnt蛋白，可加速活化這群幹細胞，防止因放射治療及化療造成的掉髮。

林頌然說，未來可望透過萃取高濃度蛋白，並局部施打的方式，讓癌症患者接受化療而不再掉髮，這項醫療技術也可應用在治療禿頭方面，讓已經休息的毛囊重新啟動，但這項研究仍在動物實驗階段，實際應用至少要在5到10年後，而這項醫療技術商機很大，金額目前無法估計。

科技部表示，這項研究闡釋活化毛囊非典型幹細胞，以防止化療與放射治療後所造成的掉髮的新方向，研究已經在《Cancer Research》的線上版刊登，並受到《New Scientist》、《BioWorld》及《Science Trends》等國際媒體的重視與報導。

(中國時報)

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