共攀長白山、回訪首爾 金正恩政治秀 凸顯兩韓一家親

2018年09月20日 04:10 中國時報 施施

北韓領袖金正恩喜歡的平壤冷麵正式端上國宴檯面，招待來訪以南韓總統文在寅為首的南韓代表團。圖為穿著朝鮮傳統服飾女服務生的手捧著冷麵，準備上菜。 （法新社）

平壤共同宣言重點

兩韓軍事協議重點一覽表

北韓領袖金正恩再度發動魅力攻勢，不僅和南韓總統文在寅發布平壤共同宣言，簽署實質去核措施、終止敵對關係、開展互惠合作等協議，還安排兩人一起登上朝鮮民族聖山-長白山，並承諾將親自訪問首爾。這樣的政治大秀明顯傳達出「兄弟同心，其利斷金」的訊息，原本對北韓抱持不信任態度的許多南韓民眾可能因此改變想法，制約美國繼續對北韓在軍事上施壓和經濟制裁。

兩韓互友好 制約美施壓

文在寅今日應金正恩邀請，一起前往朝鮮民族聖山-長白山。雙方計畫先乘坐巴士到山腰，然後轉乘軌道車登上長白山南坡最高峰「將軍峰」，如果天氣狀況良好，下山時再搭乘纜車去天池遊覽。

兩韓都將海拔2750公尺、位於中朝邊境的長白山視為民族聖山，北韓國父、金正恩的祖父金日成在二戰期間，曾在白頭山對抗日本人，金氏家族也一向自詡擁有「白頭山血統」。

金兌現諾言 文夢想實現

早在今年4月27日，文金在板門店舉行首次峰會期間，文在寅就告訴金正恩，「長久以來我有個夢想，就是訪問長白山和蓋馬高原，相信金委員長會幫我實現願望」。當時金正恩回答，「坦白說，我們的交通設施尚欠完備，會給您帶來不便…我們會好好準備，文總統下回過來，就可以好好接待您。」如今金正恩顯然在短期內就兌現了諾言。藉著兩韓領袖共同攀上高峰，凸顯雙方攜手再攀高峰、兩韓一家親的精神。

民族大團結 回訪必禮遇

文金三會後的聯合記者會上，金正恩還證實將於年內訪問首爾，一旦金正恩履約到訪，韓朝領袖在1年內4度會面，代表雙方落實《板門店宣言》中「韓朝領袖定期會談和隨時討論民族重大事件」的協議。在構建朝鮮半島和平機制的道路上，雙方可望進一步增進互信，意義重大。

由於文在寅訪問平壤時，受到最高規格禮遇，不僅金正恩夫婦親自前往機場迎接，還動員數萬民眾，在平壤街頭夾道歡迎文在寅，預期金正恩前往首爾時，南韓也會採取相等規模的禮遇措施，加上金正恩身分特殊，韓方也會動員大批軍警，提供最高級別的安全服務。

從政治層面上看，雖然美國不斷指控北韓無核化進度緩慢、質疑北韓棄核的誠意，但文在寅與金正恩近日種種友好舉動營造出「大團結」的民族認同氛圍，南韓民眾也可能不希望美方再採取強硬手段介入半島事務。

(中國時報)