北韓允毀飛彈基地 廢核設施

2018年09月20日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

透過第三次「文金會」，北韓領導人金正恩破天荒向南韓和美國釋放最大的善意：首度同意將允許國際專家見證北韓「永久銷毀」飛彈試驗基地。金正恩積極提出具體去核措施，是著眼於與美國解除制裁後，國際投資和南北經濟合作帶來的經濟效益。南韓總統文在寅也證實將在24日赴紐約，預料他將會晤美國總統川普，介紹平壤非核化進度。

南北韓在《板門店宣言》中曾提到，「確認透過完全棄核，實現半島無核化的共同目標」。這次透過《平壤共同宣言》，終於把目標落實為具體步驟：北韓第一次同意在國際專家見證核實之下，永久銷毀東倉里的飛彈引擎試驗場和發射台。

此外，北韓領袖金正恩拋出另一個更加光明遠大的提案：北韓願意永久廢棄寧邊核設施。但有一個附帶條件，就是美國需要按照「川金新加坡峰會」聯合聲明採取相應措施。

儘管金正恩今年開始發動外交攻勢，在6月川金會前邀請美中俄等國記者見證平壤當局爆破與拆除豐溪里核試場，但美方依然對北韓無核化存疑。日前傳出美國要求北韓必須提交「核申報清單」以示誠意；北韓則要求「先簽署終戰宣言」。雙方互不退讓，以致美國務卿蓬佩奧第4次訪朝行程突然取消。

由於本次文金會的公開宣言仍未提及「核申報清單」，但表現出如果美國願意相向而行，北韓遵守承諾毀棄飛彈基地與核設施。這等於是告訴美國，北韓的飛彈和核武不會對美國構成威脅。

另外，南韓總統文在寅本次率領70人代表團盛大訪問平壤，其中包括企業領袖如三星電子副會長李在鎔與LG集團會長具光謨等。南韓方面明白表示，希望藉著這次會談加速推動朝鮮半島經濟合作，朝鮮希望藉由進一步採取具體步驟取信美國以解除國際制裁，全力拼經濟發展。

(中國時報)