川普推文讚賞 美卿籲續施壓北韓

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中國時報
／綜合報導

對於南北韓領導人發布《平壤共同宣言》，首度就無核化方案達成協議，美國總統川普大為激賞，發文稱此消息「振奮人心」。但美國對北韓的制裁立場尚未放鬆，將在聯合國安理會呼籲各國持續施壓。

川普18日在推特發文說，「（儘管需）取決最後談判結果，但金正恩同意開放北韓核武設施讓國際專家檢查，並願意在國際專家監督下永久拆除核武測試場與發射台。這段時間北韓不再核試與試射飛彈。美軍遺骨會繼續被送回美國。北韓與南韓還將共同申請主辦2032年奧運。非常令人興奮！」

儘管川普初期反應正面，但美國國務院發言人諾爾特18日表示，國務卿蓬佩奧27日將在聯合國安理會主持一場會議，呼籲國際社會持續對北韓施壓。

諾爾特說，蓬佩奧計畫針對北韓議題主持一項部長會議，並向安理會提供美方在邁向北韓最終、可全面核實非核化努力的最新訊息，強調所有成員國對平壤落實現有制裁的必要性。這場群集各國首席外交官的會議，將在聯合國大會場邊進行。

蓬佩奧近來持續呼籲要對平壤採取強硬立場。他曾在聯合國警告，自從美國總統川普和北韓領導人金正恩6月在新加坡舉行「川金會」以來，全球對北韓的施壓日漸鬆懈。美國駐聯合國大使海利17日指控俄羅斯，對聯合國制裁北韓的措施「陽奉陰違」，包括計畫為北韓修建鐵路、輸送石油、以及相互通商。而川普也不斷就大陸對平壤的態度表達質疑。

(中國時報)

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