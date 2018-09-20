學者：陸美簽字認可才算數

2018年09月20日 04:10 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

「文金三會」簽署「平壤共同宣言」，除落實半島無核化，更間接表明雙方互不侵犯。大陸國關學者表示，所謂結束戰爭狀態，只是朝韓在軍事上不再相互攻擊，若要真正結束「韓戰」，不可能跳過大陸及美國；半島無核化具體方案，很難忽視或架空北京，並非朝韓雙方說了算。

對朝韓簽署「平壤宣言」，大陸外交部發言人耿爽昨表示，朝韓領導人再次會晤，緩和地區軍事緊張、推動半島無核化與和談進程達成新的重要共識，大陸表示歡迎、讚賞。

耿爽稱，陸方一貫支持半島雙方通過對話協商改善關係，推進和解合作。希望朝韓雙方繼續落實好有關宣言共識，不斷努力推動北南互動合作，為政治解決半島問題、實現地區持久和平發揮積極作用。

大陸外交部智庫、中國國際關係研究院研究員郭憲綱指出，若仔細檢視宣言文字，正確來說，朝韓雙方只是解除軍事敵對關係，避免朝鮮半島再陷戰火，因此「結束戰爭狀態」的用字遣詞不夠精準。

郭憲綱表示，韓戰後其實韓朝之間的軍事駁火一直沒有斷過，比如延坪島海戰、天安艦事件等，這些情況直到文金二人首會後，才有所改善；所以宣言內容只是確認雙方不再以軍事手段相互攻擊。

「要結束韓戰，不可能沒有北京與華盛頓的角色」，郭憲綱強調，當初韓戰停戰協定是由大陸、美國及北韓三方簽署，若真要結束戰爭狀態，不只要有一套完整國際法律程序，且還必須得到北京及華盛頓簽字認可，不是由朝韓片面宣布。

郭憲綱說，朝核問題主要矛盾雖是北韓與美國，但從地理位置、歷史因素或區域戰略考量，半島無核化的方案不可能繞過大陸。

(中國時報)