李克強：不靠貶值人民幣 刺激出口

2018年09月20日 04:10 中國時報 楊家鑫 、 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美貿易戰火升級，面對美國持續關稅施壓，大陸也不甘示弱回應。針對外界認為人民幣匯率最近一系列的波動，是大陸為了應對貿易戰、刺激出口，大陸國務院總理李克強昨強調，單向貶值對大陸弊多利少，大陸絕不會靠貶值人民幣去刺激出口。

香港《經濟日報》報導指出，李克強昨在天津出席第12屆夏季達沃斯論壇並發表致詞，他表示，近期人民幣匯率走勢出現一定幅度的波動，有人認為這是大陸有意為之，這種說法是不切實際的、沒有根據的。因為人民幣匯率單向貶值，對大陸弊多利少。

單向貶值 對陸弊多利少

他強調，大陸絕不會靠貶值人民幣去刺激出口，大陸不僅不會搞競爭性的貶值，還要繼續為匯率的穩定創造條件。人民幣完全有能力在合理均衡的水平上保持基本穩定。

李克強指出，目前全球正處於十字路口，因為全球化及反全球化聲音同時並存，他認為全球化趨勢不可阻擋，但不否認全球化過程中仍有不完善的地方，有些群體認為沒有享受到全球化成果，需要根據形勢變化作出改進或完善。

李克強還提到，為了創新、為了大陸經濟的轉型升級，大陸官方將堅決保護知識產權（智慧財產權），這不僅是履行國際原則，也是大陸創新發展的內在動力，實施更加嚴格的知識產權保護制度。

另一方面，前大陸央行行長周小川日前出席在比利時舉辦的「中歐美經貿關係」研討會時強調，目前陸美之間如同博弈論，美國先出牌，大陸再跟進。不論如何，當前「只是下一盤棋開始的幾步，還遠沒有到終局」。

他說，中方希望這種博弈能逐步回歸理性、冷靜、平衡、以大局為重、以全球利益為重的軌道。特別是在這種複雜形勢下，大陸和歐洲加強溝通和增進合作更為必要和有益。

周小川喻 博弈未到終局

周小川還表示，大陸經濟仍能保持6％以上的年增速，且外匯存底充足，採用「有管理的浮動匯率制」，因此大陸對貿易戰有足夠的緩衝能力。

陸可能對蘋果、波音下手

美中貿易戰升高，Capital Economics的中國首席經濟學家威廉斯認為，由於中國無法祭出與美國同等金額規模的關稅因應，北京當局之後可能採取的其他選項。

分析師指出，既然中國能報復的美國產品所剩不多，很可能對美國在陸企業，如蘋果、波音下手。對大陸來說，採取類似行動並不罕見，去年美國在南韓部署薩德飛彈防禦系統，樂天等韓企因此成為報復對象。

(中國時報)