李克強：不靠貶值人民幣 刺激出口

大陸國務院總理李克強在天津梅江會展中心會見世界經濟論壇主席施瓦布。（新華社）

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中國時報
／綜合報導

陸美貿易戰火升級，面對美國持續關稅施壓，大陸也不甘示弱回應。針對外界認為人民幣匯率最近一系列的波動，是大陸為了應對貿易戰、刺激出口，大陸國務院總理李克強昨強調，單向貶值對大陸弊多利少，大陸絕不會靠貶值人民幣去刺激出口。

香港《經濟日報》報導指出，李克強昨在天津出席第12屆夏季達沃斯論壇並發表致詞，他表示，近期人民幣匯率走勢出現一定幅度的波動，有人認為這是大陸有意為之，這種說法是不切實際的、沒有根據的。因為人民幣匯率單向貶值，對大陸弊多利少。

單向貶值 對陸弊多利少

他強調，大陸絕不會靠貶值人民幣去刺激出口，大陸不僅不會搞競爭性的貶值，還要繼續為匯率的穩定創造條件。人民幣完全有能力在合理均衡的水平上保持基本穩定。

李克強指出，目前全球正處於十字路口，因為全球化及反全球化聲音同時並存，他認為全球化趨勢不可阻擋，但不否認全球化過程中仍有不完善的地方，有些群體認為沒有享受到全球化成果，需要根據形勢變化作出改進或完善。

李克強還提到，為了創新、為了大陸經濟的轉型升級，大陸官方將堅決保護知識產權（智慧財產權），這不僅是履行國際原則，也是大陸創新發展的內在動力，實施更加嚴格的知識產權保護制度。

另一方面，前大陸央行行長周小川日前出席在比利時舉辦的「中歐美經貿關係」研討會時強調，目前陸美之間如同博弈論，美國先出牌，大陸再跟進。不論如何，當前「只是下一盤棋開始的幾步，還遠沒有到終局」。

他說，中方希望這種博弈能逐步回歸理性、冷靜、平衡、以大局為重、以全球利益為重的軌道。特別是在這種複雜形勢下，大陸和歐洲加強溝通和增進合作更為必要和有益。

周小川喻 博弈未到終局

周小川還表示，大陸經濟仍能保持6％以上的年增速，且外匯存底充足，採用「有管理的浮動匯率制」，因此大陸對貿易戰有足夠的緩衝能力。

陸可能對蘋果、波音下手

美中貿易戰升高，Capital Economics的中國首席經濟學家威廉斯認為，由於中國無法祭出與美國同等金額規模的關稅因應，北京當局之後可能採取的其他選項。

分析師指出，既然中國能報復的美國產品所剩不多，很可能對美國在陸企業，如蘋果、波音下手。對大陸來說，採取類似行動並不罕見，去年美國在南韓部署薩德飛彈防禦系統，樂天等韓企因此成為報復對象。

(中國時報)

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