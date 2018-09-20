陸梵主教任命協議 不涉建交議題

2018年09月20日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

陸梵互動新進展再次引起關注，大陸《環球時報》日前披露陸梵月底將簽署主教任命協議，教宗方濟各所屬耶穌會旗下權威雜誌《美國》（America）隨後也發文證實此事。該雜誌並報導，陸梵雙方都承認這次簽署的只是臨時協議，之後還會調整修正，簽署後不會對外公開全部內容，但協議沒有觸及陸梵建交議題，也沒有談到梵蒂岡與台灣的關係。

《美國》雜誌昨引述教廷消息人士證實，高階代表團將前往北京簽署協議，日期已定。不過，協議只觸及大陸主教的任命，教廷和中方對人選都有說話權，但協議承認教宗對大陸境內主教的任命有最後決定權。

報導稱，大陸主教將由大陸宗教管理當局提出幾位候選人，讓教區的神父與信徒投票決定，當選名單再送交宗教管理單位審核，通過後循外交管道告知梵蒂岡，教廷有幾個月考慮期，可自行調查該人選是否適任，教宗再決定是否同意。如果教宗否決人選，陸梵雙方要協商，北京當局須提出另一個主教人選。

報導指出，這項協議只是臨時協議，之後還會調整修改。協議簽署後不會公開內容。目前的協商沒有觸及陸梵建交議題，也沒有談到梵蒂岡與台灣的關係。該消息人士表示，教廷承認，該協議不是好協議，但認為這是目前唯一的辦法，為陸梵發展建設性對話打開大門。

報導還提到，美國川普政府及許多政經界人士、部份宗教界人士都對陸梵協議感到不滿，認為大陸打壓宗教，教廷此舉將削弱大陸境內爭取宗教自由的努力。

報導稱，教廷一向堅持宗教自由，但教宗方濟各非常相信以對話取代對立，他想效法到中國傳教的耶穌會利瑪竇的足跡，教宗對此展現了強勢的領導意志。

(中國時報)