歷年最大國際共打會議 竟未邀大陸

2018年09月20日 04:10 中國時報 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

內政部昨舉辦國際打擊跨境電信詐欺研討會，號稱歷年來最具規模的國際共同打擊犯罪會議，蔡英文總統強調，台灣在跨境打擊詐騙上，有能力為世界做出貢獻。不過，因兩岸政治陷入僵局，我方竟未邀請大陸與會；警方坦言：「兩岸共打停擺，對偵辦跨境犯罪極為不利。」

這項研討會共有英、美、法、日、韓和歐洲、中南美洲等38個國家、127位外賓參與，除幾個大國和與我友好的東南亞諸國與邦交國外，我方曾查獲過電信詐騙機房的西班牙、波蘭、拉脫維亞，也都派員參加，獨缺與我方在跨境電信詐欺有密切相關的大陸。

警政署解釋，每年定期舉辦「兩岸四地」警學研討會，與大陸、港澳仍有交流平台，這次針對世界其他國家建立合作默契，所以沒邀大陸、港澳警政代表與會。雖沒言明是政治因素所致，但參與籌備的官警透露，兩岸政治敵意升高，府院一開始就排除大陸，免得麻煩。

蔡英文總統在致詞時特別強調，詐欺手法翻新，犯罪成員散布各國，台灣要主動出擊，建立國際安全網，內政部長徐國勇也說，面對全球性犯罪議題，我國永遠不會缺席。

但熟悉跨境犯罪模式的官警都知道，大陸與台灣犯罪集團是最親密夥伴，兩岸警方卻因政治因素，近兩年來幾乎無法攜手合作，反讓大陸成為罪犯的避風港。

刑事局官警表示，缺乏大陸被害人的筆錄卷資，一定影響偵辦品質；況且大陸近年在網路科技偵查技術突飛猛進，加上強國外交實力，辦起毒品、詐欺等跨國犯罪，無往不利。兩岸無法共打，我方只好「自己打」，靠大數據等方式自立自強，偵查能量一定受限。

尤其打擊犯罪無國界，政府在呼籲陸方恢復共打合作的同時，也應釋出善意，促成重新交流契機，而非意識形態掛帥，連研討會都不邀請參與。

(中國時報)