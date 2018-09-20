短期難了 薛琦憂陸美雙輸

余紀忠文教基金會19日舉辦「從全球貿易戰看國際政經變化」座談會，出席的世新大學講座教授薛琦（左起）、中央研究院院士劉遵義、余紀忠文教基金會董事長余範英、金融研訓院榮譽顧問許嘉棟、宏碁集團創辦人施振榮、台大經濟系教授陳添枝一同合影留念。（姚志平攝）

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中國時報
／台北報導

余紀忠文教基金會昨於台大社科院舉辦「從全球貿易戰看國際政經變化」論壇，與會學者多悲觀認為此戰短期難了，世新大學講座教授薛琦引言時表示，美國堅持打這場貿易戰，最後肯定兩敗俱傷，陸、美皆「雙輸」。

薛琦指出，美國對大陸商品加徵關稅，大陸採報復措施、貨幣貶值，對實體經濟的影響有限，但股市累計跌幅達2成，反映投資人對景氣前景的憂慮，加上民間消費、投資皆出現信心儼然不足，恐怕難以再承受貿易戰加重的衝擊；反觀美國，貿易戰帶來的通膨問題，加上刺激消費的減稅政策已難再試，貨幣及財政政策皆面臨極大壓力與考驗。

東吳大學暨中信金融管理學院講座教授許嘉棟以目前態勢預估，陸美貿易戰會持續升溫、打得不可開交，短期內難以結束，因為這不僅牽涉裡子(經濟面)的議題，還涉及大國「面子」的問題，任何一方只要示弱，領導人都難以對國人交代，事件已演變成「民粹主義」與「民族主義」的抗爭了。

台大經濟系教授陳添枝也認為此戰「很難了」，美方專挑華人大節日來課徵關稅，例如，美國總統川普對2000億美元商品加徵10%關稅，就選在下周一、中秋節生效；川普先前挑了端午節公布關稅清單，擺明就是讓你「很難過」，如此不友善的態度，讓大陸想起鴉片戰爭、被洋人壓著打的民族情節，增加和解的難度。

近來陸方對美國貿易制裁多「冷處理」，許嘉棟認為，大陸目前正靜待美國期中選舉結果，或許結果出爐，談判的籌碼、態勢就截然不同了；陳添枝認為，美國也不急著結束貿易戰，川普真正的目的是促進廠商回美國生產、經濟更好，最後贏得下任的總統大選；除非大陸提出有利的讓步，貿易戰才有可能提早結束。

中央研究院院士劉遵義認為，陸美貿易戰讓大陸也從中學到智慧財產權的重要性，近來全球專利權申請最多的國家就是中國大陸。

(中國時報)

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