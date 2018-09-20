施振榮籲加速轉型升級

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中國時報
／台北報導

陸美貿易戰升溫，我國電機設備、零組件產品都將受到衝擊，兩岸資通電子供應鏈關係也受到連鎖效應；宏碁集團創辦人暨智榮基金會董事長施振榮昨日表示，台灣半導體、科技產業，靠知識分子、技術人員創造經濟奇蹟，現在面臨國際經貿變化，一定要轉型、升級，讓所有產業進入工業4.0，建立迎向未來的願景。

施振榮指出，台灣在半導體、電腦產業發展下，在工業運用的解決方案具有相當競爭力，貿易戰如火如荼展開之際，若能不斷提高關鍵分工的主導性，建立較高附加價值的新核心能力，是夾在兩大國中間最好的自處之道。

台大經濟系教授陳添枝指出，貿易戰對台最大的影響是生產基地位於大陸的台商，他們如果是直接出口產品到美國，將被迫轉移到異地生產，若是間接出口，目前則會面臨訂單減少的壓力。

目前局勢看來，貿易戰短時間難以落幕。陳添枝認為，貿易戰持續下去，即使目前產品不在課稅清單上，仍會讓大部分從事加工貿易的多國籍廠商轉移生產基地，以分散風險，目前包括紡織、電子、自行車等產業，都有回台生產的意願。

施振榮從「王道」思維來論貿易，應從利他角度出發，才能追求最大「利己」，建議台灣應將自己定位為「世界公民」的角色，當全世界的朋友、共榮共存。

(中國時報)

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