不會一刀切 辦居住證不除籍

首張上海市台灣居民居住證昨頒發給了上海市台協榮譽會長李茂盛。（中新社）

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中國時報
／台北報導

大陸推出居住證引起台灣一陣熱議，有綠營民代施壓，要求政府對申請居住證的台人除籍。陸委會副主委邱垂正19日表示，陸委會尊重外界對申領者除籍、限制任公職等意見，但考慮到在陸國人未必都是自願申領，這樣的做法會有「一刀切」、將國人往外推的疑慮；政府希望在申報登記制做法上，強化安全管理配套措施，找到最大公約數與平衡點。

申領者 未必都自願

大陸推出居住證以來，有超過兩萬名台胞申辦，邱垂正昨接受電台訪問時指出，大陸推動港澳台居住證，說只是提供城市生活便利措施，但核發的樣式、圖徽、編碼幾乎跟大陸居民身分證一樣，申領居住證已高度趨近取得大陸公民身分。

他表示，居住證刻意衝撞、模糊化兩岸人民區別，破壞兩岸條例「單一戶籍制」，將造成安全管理方面問題。政府必須從國安角度、政策面、法律面做些改變，防範大陸對台操作。因此希望設立完整登記機制，加強管理配套，建立安全防護網，同時政府也可藉此資料，提供申領者應有服務。

至於有意見認為，申領者應視為取得大陸身分證，取消台灣戶籍，邱垂正表示，在陸國人未必都是自願申領，這樣的做法會有一刀切、將國人往外推的疑慮。

建立機制 提供服務

他強調，政府尊重各種意見，初步規畫是在申報登記制做法上，強化安全管理配套措施，是否應限制擔任公職或機敏性職務也在研議中，希望找到最大公約數與平衡點。

談到西方稱大陸正對外展現「銳實力」，邱垂正表示，政府堅決捍衛自由、人權、法治等普世價值，這也是號召其他理念相近國家支持台灣的主要原因。

他說，「對台灣來說，維持現狀是勇敢、負責任的政策，雖然大的跟小的發展關係，通常大國不會安於現狀，而我們要維持現狀，就要能夠與相同理念國家合作，同時也希望大陸跟台灣坐下來談，不預設任何前提。」

(中國時報)

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