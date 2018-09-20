快馬加鞭 大陸各地趕辦證件

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中國時報
／北京報導

「台胞居住證」1日開辦，原定20個工作天才能領證，但為讓台胞更快享受到各項便利，大陸各省市「快馬加鞭」趕辦證件。繼北京、廣西後，上海昨也不落人後，頒發首批30張台胞居住證；上海台協前會長李茂盛拿到證件編號「001」，成為首位拿到上海居住證台胞。

台胞居住證自1日開辦申請，由於該業務堪稱大陸近期對台工作重中之重，各省市展現驚人效率。繼廣西、北京、青海、四川及江西後，作為台胞重鎮的上海昨也首發30張台胞居住證，趕在20個工作天的前一天順利「達標」。

上海台協昨在神旺大酒店舉辦台灣居民居住證首發儀式，上海市台辦主任李文輝、副主任王立新及上海公安局人口辦主任朱慧芬等受邀出席。

上海市台辦表示，從給予台灣同胞同等待遇角度出發，給台胞在就讀、工作、創業和生活上予以便捷，無疑是重大舉措。拿到居住證，可享三項權利、六項服務與九大便利。

不過，針對蔡政府打算對申領居住證者，設立申報登記制，寧波市鄞州紅番薯孵化器創辦人郭宏鴻指出，對居住證種種反制，讓台青很寒心，認為受到歧視；如果操作過頭，只會逼台青乾脆選擇不回台灣，「這樣對台灣真的是好事嗎？」

在英國諾丁罕大學寧波分校的林姓台籍教師也認為，無論是登記制或其他反制措施，都太過泛政治化；居住證很單純是便利性證件。且蔡政府這些做法也阻擋不了台胞辦居住證，最終回歸的是需求問題。

(中國時報)

不會一刀切 辦居住證不除籍 居住證、台諜案掀波 台胞陷窘境

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