居住證、台諜案掀波 台胞陷窘境

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中國時報

近期大陸推出台胞居住證引發爭議，加上陸方大肆披露「台諜案」，兩岸幾已陷入「草木皆兵」狀態，最有感的莫過於穿梭兩岸打拚的台青、台商等，他們儼然成為兩岸政治博弈「夾心餅」，處於兩面不敢得罪也不敢討好的窘境。

兩岸近來可謂一波未平一波又起。台胞居住證的事件才在兩岸間鬧得沸沸揚揚，沒過多久，又掀起了所謂「台諜」風暴，而這場看似兩岸之間高來高去的角力戲碼，在陸台胞已成為政治博弈下最無辜的一群人。

先談台胞居住證。陸委會副主委邱垂正雖然強調政府不會採取「除籍」、「限制任公職」等一刀切做法，但從本月1日申請居住證起跑後，不少在陸台青、台生就受到部分激進台灣網友抨擊，飽嘗各種指摘批判。

儘管如此，蔡政府為了反制北京，仍計畫推動所謂「申報登記制」，將已申領居住證的台胞進行列管。

其實，對多數台青來說，居住證本來就是單純身分證明文件，無涉政治認同，但政府做法看在台青眼裡，無疑是製造恐慌效應，甚至讓人產生「黑名單」的聯想。

而居住證「登記」疑雲還沒結束，日前大陸央視等官媒一連幾天揭露台諜案件，各省市還接棒披露「遍地開花」，一副「小心台諜就在你身邊」景況，弄得台海兩岸「草木皆兵」。

台諜案看似與台青、台商不相干，但大陸曝光的案件中，仍有所謂的女台諜以校園交流作為掩護，亦有台商扮演台諜下線遭陸警人贓俱獲。暫不論情節真假，這些負面消息不只讓兩岸關係進一步冷凍，更讓在陸台胞心驚驚。

(中國時報)

快馬加鞭 大陸各地趕辦證件

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