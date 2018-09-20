寬限期房貸滾雪球 延爆2年

2018年09月20日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

全台寬限期房貸餘額破兆，在今年底到期的金額就高達5429億元，8大行庫為避免寬限期炸彈引爆，積極出招拆彈，展延寬限期，永慶房產總經理葉凌棋昨警示，今年全台仍充斥7.45萬戶餘屋，房市回溫並未消化，為此8大行庫展延措施並未讓危機消失，只是延後1至2年，預估2019至2021年寬限期炸彈引爆危機將攀升。

餘屋破7萬 更難脫手

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，市場面對高案量、高賣壓與低利率的「雙高一低」現況，確實某些區域有出現賣壓拋售之虞，不過，日前政府已經要求銀行做好相關措施，行庫也會採取延長寬限期等個案方式處理，加上手頭寬裕的屋主會採取以租待賣的方式應變，應不至於出現全面性的風暴，但在景氣不明狀況下，屋主也要有房價短期內很難回到高點的認知。

依內政部統計，今年前8月七大都區交易量約15萬戶、年增5.7％，但成長幅度收斂，其中又以新竹增幅約20％最大，台北、台南與新北也分別有18％、12％、10％的增幅。但就今年第3季較第2季比較，除了新竹縣市微跌0.6％，六都則微升0.2％至2.8％。

惟2012至2017年全台新建餘屋量逐年攀升，2017年第4季仍有7.45萬戶，為8年來最高待售水位，顯示市場仍充斥大量餘屋；進一步分析七大都會區中，以新北與桃園超過1.3萬戶最多，高雄餘屋量也突破萬戶大關。

新成屋入市 達高峰期

葉凌棋強調，依官方統計，2018年前7月全台使照5.4萬戶，創10年來新高，較2017年增加20％，亦即進入新成屋入市高峰期，市場賣壓恐增。綜觀七大都會區，除了台中減少外，其餘六區使照量均較2017年增加，其中台北、新竹、高雄增幅超過4成，以戶數看，新北使照量近兩年均破萬戶，今、明兩年賣壓最重。

前7月全台建照6.8萬戶，創10年來第3高，較2017年大增50％，台北、高雄增幅超過1倍，須留意。

葉凌棋說明，新成屋入市加上大量待售餘屋充斥，預期2018至2019年市場賣壓沉重。為出清餘屋，建商大讓利的狀況恐增，「讓利求去化」成新成屋銷售主軸，預期將掀起新一波價格戰。

(中國時報)